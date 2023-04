Anche Gerry Scotti cede alla moda del momento e apre un account ufficiale e verificato con spunta blu su TikTok. Il conduttore tv è infatti da pochi giorni presente sul popolare social network con il nome di ‘LoZioGerry‘. Il famoso social cinese conta ormai miliardi di iscritti, tra personaggi dello spettacolo e persone comuni in cerca di notorietà. Ma quali sono i video che posta Gerry Scotti su TikTok? Scopriamolo insieme dando un’occhiata al suo profilo.

Gerry Scotti apre un profilo su TikTok

Gerry Scotti, come suo primo video, ha deciso di postare quello in cui lui stesso guarda un cellulare e i numerosi meme che lo riguardano. Eloquente il suo commento:

“Ma parlano di me! Vi vedo che fate i meme con la mia faccia“.

Poi ha deciso di raccontare un retroscena su uno dei momenti più famosi della sua carriera: il salto, con relativa distruzione, sul bancone di Striscia La Notizia. Ma non mancano sul suo profilo momenti ironici come le lezioni sulla ‘deboomerizzazione‘. Su TikTok infatti si parla un linguaggio giovanile e anche il conduttore vuole adeguarsi ai tempi che cambiano lanciando una rubrica culturale: “Che z significa?“.

Gerry Scotti caduta la caduta sul bancone di Striscia La Notizia

In un video su Tiktok, Gerry Scotti ricorda la caduta dal bancone di Striscia La Notizia che ora è tornato a condurre con Michelle Hunziker. Era il 12 giugno del 1999 quando Gerry Scotti, affiancato alla conduzione da Gene Gnocchi, apre Striscia La Notizia con un ‘Buonasera‘ e salta sul bancone che si sgretola nell’impatto. Ora, a distanza di anni, arriva la confessione del conduttore che svela come quel momento fosse stato in parte pianificato.

“Sto ridendo anche io perché ho rivisto per l’ennesima volta il mio video della distruzione del bancone di Striscia che credo sia stato salvato, visualizzato e scaricato milioni di volte. Sono onorato di questo. Non potevo non partire da qui perché quasi tutti si domandano qual è la verità di quel momento? Quanto sapevi e quanto non sapevi.

Adesso a distanza di anni, più di 25 dopo, ve lo posso dire. Sapevo che c’era una sorpresa, sapevo che sarebbe successo qualcosa e durante il pomeriggio avevo provato a saltare sul bancone, avevamo fatto le prove. Mi dissero: ‘Vedi se ci riesci a fare il salto senza farti male’. E ce l’avevo fatta, anche se non era un salto da poco”.

Poi alla sera qualcosa cambiò: “È stato sostituito il bancone in legno con un bancone in polistirolo, dipinto uguale. Non se ne sarebbe accorto nemmeno il papà del bancone. E io spensieratamente ho lanciato il mio urlo ‘Buonasera’ che ormai è diventato super famoso. Se sono ancora vivo è un miracolo, però le mie ginocchia non sono d’accordo. Ho avuto gravi danni permanenti. Per colpa di quel ‘buonasera’, ho interrotto la mia carriera di calciatore. Ve ne dirò delle altre…”.

La deboomerizzazione e le parole usate dai giovani

Che Gerry Scotti sia un boomer (i nati tra il 1946 e il 1964) è un dato di fatto. Su TikTok il conduttore sta imparando a ‘deboomerizzarsi’ grazie a particolari lezioni su cosa va di moda e qual è il linguaggio usato dai più giovani: tra uso delle emojj, puntini sospensivi e meme.

Ha anche lanciato ‘una rubrica culturale’ dal titolo ‘Che z significa‘: in questo video usa termini moderni adattandoli alla sua realtà. Per esempio Gerry Scotti spiega cosa vogliono dire per lui le parole cringe, pov, red flag, crush e snitchare:

“Vi dimostrerò che il mio cervello ha 21 anni. Perché mi posso adeguare tranquillamente ai vostri linguaggi. Cringe lo diceva anche mia nonna, è qualcosa che mi colpisce, che mi piace. A me fanno cringiare le lasagne! Io se vedo una bella lasagna, cringio.

Pov? Ma sono versi dei fumetti o sono cose che usate? Deve essere qualcosa ad effetto. Red fleg invece è bandiera rossa su una cosa che non va proprio. Crush lo dice la parola stessa, però ho capito che usate parole che hanno un suono importante con un uso contrario, quindi è una roba che spacca tipo quando vedo una bella ragazza. Snitchare, state attenti perché uno può provare una volta a snitchare ma poi si fa tirare dentro”.

Risultato? Due risposte corrette su cinque.

Gerry Scotti TikTok

Su TikTok, in poco tempo, Gerry Sconti conta più di 330 mila follower e alcuni suoi video hanno superato il milione e mezzo di visualizzazioni. Per seguirlo, il suo profilo ufficiale è: @loziogerry.