Come annunciato ai palinsesti tv Mediaset per la stagione 2023-2024, il conduttore tv Gerry Scotti è pronto a farsi in 6. L’amatissimo volto di Canale 5 sarà infatti impegnato con ben sei progetti tv tra conferme e novità. Tra questi troviamo: Tú sí que vales, Caduta libera, Lo show dei record, Io canto – Generation, Striscia la notizia e La ruota della fortuna. In un’intervista rilasciata al settimana le Chi, Gerry Scotti interviene in merito all’uscita di Belen Rodriguez dal programma Le Iene e da quella di Barbara D’Urso dal suo Pomeriggio 5.

Gerry Scotti interviene su Belen Rodriguez e Barbara D’Urso e sulla lite con Fedez

Gerry Scotti sull’uscita di Belen Rodriguez da Le Iene e quella di Barbara D’Urso da Pomeriggio 5 dichiara: «Non me li so spiegare, così come non mi so spiegare i casi di Giletti e di Fazio. Le dico, però, che il mercato dei conduttori è come il mercato dei calciatori: è normale che ci siano degli avvicendamenti, dei cambi di casacca. Spero di rivedere tutti in onda, magari non proprio la domenica».

Il possibile addio alle scene di Paolo Bonolis

Sull’amico e collega Paolo Bonolis che dalle ultime notizie sarebbe pronto a lasciare la tv, Gerry Scotti dice: «Ma voi sapete benissimo che Paolo ogni due anni annuncia che lascerà la tv (ride, ndr). Non lo farà mai perché è bravo, lui è come i sindacalisti di una volta, lo fa come rivendicazione. E poi magari lo ha detto alla fine delle registrazioni di Ciao Darwin, un programma molto impegnativo. Io non gli credo mai quando dice di voler lasciare».

Il destino di Caduta Libera

Sul destino di Caduta libera Gerry Scotti dichiara: «Non sono d’accordo con questa programmazione che crea confusione. Quando faremo le nuove puntate, capiremo il futuro. È una macchina costosa, ma efficiente che andrebbe utilizzata. Vedremo in base ai risultati».

Gerry Scotti e la “lite” con Fedez

Sulla “lite” con Fedez in merito alla battuta fatta dopo la sua ospitata a Muschio Selvaggio, il conduttore tv di Canale 5 spiega: «Non abbiamo mai litigato, la mia era una battuta e molti l’hanno capita. Federico mi ha mandato un messaggio vocale il giorno dopo per ringraziarmi di aver detto che non c’era stato nessun attrito. Tornerò come ospite a Muschio Selvaggio e non chiederò più a Fedez di Strehler, stavolta gli chiederò di Dante Alighieri (ride, ndr). E le dirò di più: andare ospite in quel podcast mi ha fatto venire la curiosità».