Geostorm è uno di quei film che, pur non potendo essere considerati eccezionali, ha comunque il pregio di far riflettere lo spettatore su questioni importanti e di offrire una buona dose di emozioni. Action con connotati thriller, la pellicola può contare su un bel cast, a cominciare dal protagonista Gerard Butler, ben calato nella parte e più credibile di quanto non sia, in fondo, la trama stessa.

Geostorm è tutto sommato un film piacevole, soprattutto se si ama il genere. L’appuntamento è per la prima serata di Domenica 18 Febbraio su Italia Uno: di seguito le curiosità più interessanti da sapere.

Geostorm: la trama in breve e il cast

Dopo una lunga serie di eventi catastrofici che hanno provocato grandi danni e disagi, i governi della Terra cercano di risolvere la situazione attivandosi per creare un enorme satellite in grado di prevedere gli eventi atmosferici estremi. Tra i progettisti c’è anche Jake Lawson, il quale scopre che qualcuno difende interessi molto loschi. Quindi le cose, almeno all’inizio, non vanno nel modo sperato: i satelliti cominciano a scatenare tempeste di portata gigantesca.

Oltre a Gerard Butler, il cast annovera anche, fra gli altri, Ed Harris, Andy Garcia, Katheryn Winnick, Jim Sturgess, Abbie Cornish, Robert Sheehan e Mare Winningham.

Le principali curiosità sul film

Geostorm è un film del 2017 di genere action/thriller diretto da Dean Devlin. Queste sono le curiosità da conoscere sul suo conto: