George Clooney è pronto per un nuovo lavoro da regista. Dopo Suburbicon e Monuments Men, l’attore collaborerà alla produzione di una serie tv per Netflix. Si prospetta un lavoro grandioso con l’attore statunitense protagonista in prima linea.

George Clooney, attore e regista per Netflix

A breve George Clooney sbarcherà anche su Netflix: l’attore sta lavorando ad una nuova serie tv per la piattaforma di streaming. Una bellissima notizia per tutte le fan dell’attore statunitense, ex compagno di Elisabetta Canalis. La nuova serie tv sarà sicuramente mozzafiato, come lo sono stati i suoi precedenti lavori. Suburbicon, uno dei suoi ultimi lavori da regista, è stato accolto molto bene dalla stampa e dall’opinione pubblica. È stata una sorta di prova del nove superata da parte dell’attore protagonista in Catch-22.

La nuova serie tv per Netflix sarà intitolata “Good Morning, Midnight” ed è tratta dall’omonimo romanzo di Lily Brooks-Dalton. Tale romanzo è stato considerato tra i migliori nel 2017 dalla Chicago Review of Books. La trama verte attorno alla storia di Agostino (George Clooney), uno scienziato solitario nell’Artico, e un astronauta a bordo della nave spaziale, che sta cercando di tornare sulla Terra. L’attore statunitense, a Variety, ha dichiarato di essere felice di poter collaborare con Netflix ed ha aggiunto: “Grant (uno dei produttori ndr.) e io non potevamo essere più entusiasti di essere coinvolti in questo incredibile progetto”

George Clooney insieme ad Obama nella villa di Como

In questi giorni George Clooney ha ospitato l’ex presidente Barack Obama insieme alla moglie Michelle. La coppia è stata ospite dell’attore nella lussuosa villa sul lago di Como, dimora storica di Clooney. L’ospitata ha fatto il giro del mondo, i due amici sono stati paparazzati insieme da alcuni giornali. Un’amicizia che l’attore statunitense ama coltivare con l’ormai ex Presidente degli Stati Uniti d’America. Due personalità prestigiosa in visita nel nostro paese.