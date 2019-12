Sorpresa oggi a Uomini e donne. Gemma Galgani sfila vestita da angelo, suscitando reazioni in studio. Nella puntata di questo martedì 10 dicembre 2019, infatti, la dama del Trono Over è stata (in)discussa protagonista della sfilata “Inferno o Paradiso”, con Tina Cipollari che ha stroncato l’esibizione a tema. “Con tutti gli uomini con cui sei stata, pensi di andare in Paradiso? Sembri un uccellaccio! Buttati, dai! Fai un bel salto nel vuoto!” le parole pronunciate in trasmissione dalla popolare opinionista. Ecco il video da Witty tv e Mediaset Play per rivedere l’esilarante momento.