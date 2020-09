Gemma Galgani è tornata più bella che mai a Uomini e Donne. La dama torinese del Trono Over, infatti, è apparsa in forma smagliante e ringiovanita grazie ad un lifting viso a cui è ricorsa durante l’estate. Una notizia choc che circolava da giorni in rete e che ha avuto la conferma durante le prime puntate della 25esima stagione del dating show di successo condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

Gemma Galgani lifting: chi l’ha pagato?

Il lifting di Gemma Galgani è diventato un argomento di dibattito sui social (e non solo). L’ingresso della dama torinese nello studio di Uomini e Donne 2020 non è passato inosservato: sui social non si fa che parlare della scelta di ricorrere all’aiuto della chirurgia estetica per rimuovere i segni del tempo. Una decisione, quella della Galgani, che ha diviso il pubblico tra favorevoli e contrari. Tra i contrari c’è anche Tina Cipollari, l’opinionista del programma, che da sempre non condivide alcune scelte dall’amatissima dama torinese.

A scegliere di ricorrere al lifting è stata proprio Gemma che, intervistata dal settimane Nuovo, ha raccontato come sono andate le cose. Non solo, la dama ha anche precisato che l’operazione non è stata pagata dalla redazione di Uomini e Donne, ma di aver provveduto personalmente a pagare il costo. Sui social, infatti, si era sparsa la voce che l’operazione fosse stata pagata dalla redazione del programma come è successo in passato nel programma “Selfie – Le cose cambiano” dove la Galgani era ricorsa all’aiuto di un dentista.

A chiarire la situazione ci ha pensato proprio Gemma dicendo:

Questa volta ho intrapreso un percorso personale direttamente con il professore. La redazione di Uomini e Donne era al corrente ma ho fatto tutto da sola. Non vorrei quantificare il costo dell’operazione perché è talmente bella l’esperienza che ho vissuto che sinceramente la parte economica non la considero proprio. Sono sempre stata così nella vita. Il sorriso e la serenità che ho oggi non hanno prezzo.

Gemma Galgani: “mi sento bella e pronta ad amare”

Nessun aiuto da parte della redazione di Uomini e Donne: l’intera operazione di lifting viso è stato pagato interamente da Gemma Galgani che ricordiamo da anni è una dipendente del Teatro Colosseo di Torino. Non solo, la Galgani ha anche confessato di non aver sentito Maria De Filippi prima dell’intervento, ma di essersi confrontata solo con il professore che l’ha operata. Stando a quanto dichiarato dal Gemma però la De Filippi ha gradito il risutalto finale: