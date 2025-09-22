Antonella Clerici a È Sempre Mezzogiorno non si sottrae nell’accendere un faro durante la sua trasmissione televisiva su quanto sta accadendo a Gaza. La conduttrice, volto di punta della Rai, in modo particolare di Rai 1, durante la puntata odierna del suo seguitissimo programma dedicato alla cucina si è soffermata sulla questione che riguarda tutto il mondo: il massacro che sta avvenendo a Gaza.

Antonella Clerici su Gaza a È Sempre Mezzogiorno: “È un massacro che deve finire”

“È impossibile restare indifferenti davanti a ciò che sta succedendo a Gaza”. – Inizia così il discorso di Antonella Lerici a È Sempre Mezzogiorno, durante la puntata andata in onda oggi, lunedì 22 settembre 2025. La conduttrice ha acceso un faro sulla questione, nonostante la sua sia una trasmissione che parla di leggerezza e di cucina. Del resto non si possono chiudere gli occhi dinanzi a quello che la stessa conduttrice, e noi concordiamo con lei, si può solo definire che “Un massacro”. Del resto ogni trasmissione tv infatti, che sia di cucina o della domenica pomeriggio o un talk in prima serata, è un luogo dove è giusto, oltre che doveroso, ribadire di essere contro quanto sta accadendo a Gaza.

Le parole di Antonella Clerici dopo la presenza di Giorgia Meloni a Domenica In

La conduttrice ha terminato il suo discorso dicendo: “Se chiudi gli occhi su ciò che accade perdi l’umanità, obiettivamente è un massacro. Qualunque sia la motivazione, deve finire”. Un appello quello di Antonella Clerici che arriva il giorno dopo la prima puntata di Domenica In che ha visto in collegamento con Mara Venier la Premier Giorgia Meloni.

Durante la puntata andata in onda ieri, la premier Meloni si è soffermata a parlare di “Pastarelle” dei pranzi della domenica pomeriggio senza nemmeno affrontare il tema Gaza. Una scelta condannata oggi da tutti sui social e in diverse trasmissioni tv.

Video – Antonella Clerici parla di Gaza su Rai 1

Ecco di seguito il video in cui la conduttrice Antonella Clerici fa il suo discorso i diretta su Rai 1 sul massacro che sta avvennero a Gaza.