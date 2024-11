Momento d’oro per Gaia Messerklinger. L’attrice è una delle nuove protagoniste di Don Matteo 14, fiction che va in onda su Rai1. Vediamo insieme cosa ci ha rivelato sul suo ruolo e su un possibile ritorno di Terence Hill.

Intervista all’attrice Gaia Messerklinger, la PM in Don Matteo 14

Dopo aver interpretato Moana in Supersex, Gaia Messerklinger è ora la pm Vittoria Guidi in Don Matteo 14. La donna è stata legata in passato con il capitano Diego Martini ma ora è in procinto di sposarsi con un altro uomo. Noi di SuperguidaTv l’abbiamo incontrata alla prima de Il Gladiatore 2 che si è tenuta all’Auditorium del Parco della Musica di Roma. La pellicola arriva quasi 25 anni dopo il kolossal che vinse ben cinque premi Oscar.

Cosa ti aspetti da questo film?

“Mi aspetto un grandissimo film perché sono molto affezionata al primo. Mi voglio divertire, mi voglio emozionare. Spero abbiano fatto un buon lavoro, ma credo proprio di sì. Il parco della musica di Roma mi sembra poi il luogo perfetto per un’anteprima di un film così importante, così atteso, quindi sono molto felice di tornare qui”.

Don Matteo sta andando benissimo a livello di ascolti, ti aspettavi questo successo?

No, nel senso che ne sono molto grata, molto felice. Ringrazio veramente il pubblico che non si smentisce mai.

Cosa ti ha sorpreso di più della serie?

“In realtà mi ha sorpreso proprio l’affetto che ci ha dimostrato il pubblico malgrado ‘la novità’ che deve sempre essere un po’ digerita e quindi sono molto contenta”.

Tu hai recitato anche in Don Matteo 8, ma nelle prossime puntate ci dobbiamo aspettare un colpo di scena? Tipo per il compleanno di Cecchini tornerà Terence Hill?

“Non si può dire, ne vedremo delle belle”.

L’appuntamento per la prossima puntata di Don Matteo 14 è previsto per giovedì 21 novembre in prima serata su Rai1.