Torna l’Eurovision Song Contest. La 69esima edizione della kermesse musicale si terrà a Basilea il 13 e il 15 maggio 2025 in diretta su Raidue e poi con la finale il 17 maggio 2025 su Raiuno. 37 i Paesi in gara e in finale ne arrivano soltanto 26 anche se sono escluse dalle semifinali Francia, Italia, Germania, Regno Unito e Spagna. Sulla Rai a commentare la kermesse ci saranno Gabriele Corsi e Big Mama. Per Corsi questa è la quinta volta come commentatore.

Eurovision 2025, intervista esclusiva a Gabriele Corsi

Noi di SuperGuida TV lo abbiamo video intervistato in esclusiva. Quando lo abbiamo definito un veterano dell’Eurovision, Corsi ci ha riso su e ai nostri microfoni ha dichiarato: “I veterani nei film sono quelli che muoiono subito quindi spero che nel mio caso vada meglio. Sono molto felice di essere alla conduzione per la quinta volta, di stabilire un record che è quello di commentatore italiano con più presenze all’Eurovision di serate complessive tra semifinali e finale. Sono onorato, è una manifestazione che adoro, mi piace commentarla, viverla e sono felice che quest’anno accanto a me ci sia Big Mama”.

Con Big Mama è nata una bella alchimia come si può notare anche dagli spot promozionali: “Ci sentiamo, ci scriviamo spesso, è nato un bellissimo rapporto. Io e lei abbiamo una comunità di valori, sono sicuro che farà un lavoro egregio perché lei come me è una grande appassionata di Eurovision”. Gabriele Corsi ha poi parlato degli artisti in gara: “Quest’anno è difficile fare un pronostico. Svezia, Paesi Bassi, Austria e anche Francia sembrano essere le più quotate dai bookmakers ma ormai sappiamo che l’Eurovision è un mondo particolare e molto dipende dalla performance sul palco, dall’impatto che si ha sull’Arena. Saranno tre serate tutte da seguire”.

Rappresentante dell’Estonia all’Eurovision Song Contest sarà Tommy Cash. La sua canzone “Espresso Macchiato” è diventata virale. Un’artista che provoca e che è finito al centro delle polemiche. Gabriele Corsi su Tomy Cash ha dichiarato: “Per me è un grande intrattenitore, l’ho paragonato a Checco Zalone ma anche a Sacha Baron Cohen come comicità internazionale”.