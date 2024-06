A due anni dall’ultima apparizione in “Ballando con le Stelle”, Gabriel Garko è tornato in tv con la miniserie “Se potessi dirti addio”. Un successo clamoroso per l’attore che ha ricevuto un’ondata di affetto da parte del pubblico. Ieri, Garko ha ricevuto alla Casa del Cinema di Roma un importante riconoscimento per la sua interpretazione nella serie Mediaset “Se potessi dirti addio” girata da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. L’attore è stato insignito del Premio Anna Magnani come miglior attore. L’evento, dedicato alla memoria dell’importante attrice romana, è stato organizzato dalla direttrice artistica Francesca Piggianelli.

Intervista esclusiva a Gabriel Garko, vincitore del premio Anna Magnani

Noi di SuperGuida TV lo abbiamo video intervistato in esclusiva. L’attore si è detto soddisfatto per questo premio: “Ricevere un premio è sempre molto bello e gratificante ma questa volta lo è anche di più visto che è dedicato ad una grande attrice che merita rispetto”. Con questa miniserie, Gabriel Garko si è preso una bella rivincita nei confronti di chi in questi anni lo ha sempre criticato. Basti pensare che le tre puntate hanno vinto la sfida dell’audience.

A tal proposito, l’attore ha dichiarato: “Non ci si aspetta mai nulla quando si partecipa ad un progetto. Mi piace questo mestiere e in questo caso a colpirmi era stata la sceneggiatura. Ho creduto nel prodotto e la speranza era che potesse piacere anche al pubblico e così è stato”. Sui social, il ritorno di Gabriel Garko è stato particolarmente apprezzato.

I commenti si sono sprecati tra chi sottolineava i suoi miglioramenti nella recitazione e chi indugiava ancora sulla sua bellezza. Gabriel Garko ha rivelato: “E’ un affetto che mi gratifica. Ho ricevuto dei messaggi bellissimi, tutti molto positivi”.

Sui prossimi progetti, Garko non si sbilancia: “Ci sono dei progetti in ballo di cui però non posso anticipare nulla”.