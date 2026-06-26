Il conto alla rovescia è finalmente terminato per tutti gli appassionati di alta cucina, ritmi frenetici e intense tensioni psicologiche: è tornata “FX The Bear”. Da venerdì 26 giugno è disponibile in esclusiva su Disney+ l’attesissima quinta e ultima stagione della serie originata dal network FX, un’opera acclamata dalla critica internazionale e vincitrice agli Emmy Award.

The Bear 5 su Disney+: Carmy lascia il ristorante, la brigata affronta l’ultima sfida

L’atto conclusivo di questo straordinario show si consuma tutto d’un fiato, assecondando la ben nota natura adrenalinica della narrazione: gli otto episodi inediti sono infatti stati resi subito disponibili al lancio. Questa scelta permette agli spettatori di immergersi immediatamente nel caotico e struggente capitolo finale, godendosi il binge-watching senza dover attendere il rilascio settimanale.

La nuova e ultima stagione non delude le aspettative, catapultando lo spettatore e l’amatissima brigata di Chicago in un clima di vera e propria emergenza. Fin dalle prime battute, il pubblico assiste alle conseguenze di una scoperta scioccante che sconvolge irrimediabilmente i già precari equilibri del locale: lo chef Carmen “Carmy” Berzatto (magistralmente interpretato da Jeremy Allen White), apparentemente consumato dai suoi stessi demoni interiori e dall’ossessione per il controllo, ha inaspettatamente abbandonato il settore della ristorazione.

Questa scelta improvvisa e drammatica lascia il destino del ristorante interamente nelle mani della determinata Sydney Adamu (Ayo Edebiri), del vulcanico e sempre in evoluzione Richard “Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) e della razionale ma provata Natalie “Sugar” Berzatto (Abby Elliott).

La sfida che si pone davanti al nuovo triumvirato è titanica e spaventosa: completamente senza fondi finanziari, con la minaccia imminente di una vendita dello storico edificio e, come se non bastasse, con una devastante tempesta pronta a ostacolare i loro piani logistici, i nuovi soci devono stringere i denti. Sono costretti a fare squadra in modo inedito con il resto del fedele personale per affrontare un’ultima, disperata prova di sopravvivenza sia commerciale che emotiva.

L’obiettivo formale, il traguardo che li ha spinti fin qui attraverso innumerevoli sacrifici, resta l’ambita stella Michelin; tuttavia, lungo questo tortuoso cammino, la brigata scopre una verità molto più profonda. Comprenderanno, infatti, che a rendere davvero eccezionale un ristorante non è la perfezione tecnica e maniacale del cibo servito, bensì l’anima pulsante, l’empatia e l’unione indissolubile delle persone che ci lavorano ogni giorno tra sudore e fatica.

“FX The Bear” saluta per sempre il suo pubblico

La stagione finale vede dunque nuovamente al timone i tre eccezionali protagonisti interpretati da Jeremy Allen White, Ayo Edebiri ed Ebon Moss-Bachrach, saldamente affiancati dal nucleo storico della cucina, composto dalle ormai irrinunciabili figure di Marcus (Lionel Boyce), Tina (Liza Colón-Zayas) e dal pittoresco Neil Fak (Matty Matheson). Non mancano, inoltre, i celebri interpreti in ruoli ricorrenti che, con le loro memorabili apparizioni, hanno arricchito e complicato il dramma familiare dei Berzatto nel corso degli anni. Si rivedono volti noti del calibro di Ricky Staffieri, Oliver Platt, Will Poulter e la straordinaria, pluripremiata Jamie Lee Curtis nei panni della complessa matriarca Donna.

Creata dal genio visionario di Christopher Storer, “FX The Bear” saluta per sempre il suo pubblico fedele e appassionato. Lo fa nel migliore dei modi: unendo il consueto, claustrofobico ritmo sincopato del servizio culinario a una profonda, viscerale ed emozionante riflessione sui legami umani. Un addio che ci lascia con il fiato sospeso, ricordandoci per l’ultima, indimenticabile volta che, nel tumulto di una cucina di alto livello esattamente come nella vita di tutti i giorni, ogni secondo conta.

Guarda Adesso The Bear su Disney+.