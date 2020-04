Nuovo appuntamento con Mario Giordano e “Fuori dal Coro“, il programma di attualità ed informazione trasmesso nella prima serata di Rete 4. Questa settimana la puntata va in onda di martedì: ecco gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda questa sera, 7 aprile 2020.

Fuori dal coro oggi, le anticipazioni di stasera

Martedì 7 aprile 2020 alle ore 21.25 va in onda una nuova puntata di “Fuori dal Coro“, il programma di approfondimento e d’inchiesta presentato da Mario Giordano.

La puntata di questa settimana è nuovamente dedicata all’emergenza sanitaria da Coronavirus con una serie di approfondimenti sul tema. Giordano con i suoi ospiti in collegamento è pronto discutere e analizzare quelle che potrebbero essere nelle prossime settimane le conseguenze sia in ambito socioeconomico che sanitario. In particolare ci si soffermerà sul decreto Cura Italia varato dal Governo Conte nei giorni scorsi, ma anche sulle ripercussioni economiche legate al lockdown senza dimenticare i gravi problemi burocratici. Non solo, si parlerà anche del problema delle mascherine e Dpi fondamentali per contrastare la diffusione del virus da Covid 19 fino all’inchiesta dedicati ai farmaci sperimentali per curare il Coronavirus.

Fuori dal coro ospiti di martedì 7 aprile 2020

A discutere con Mario Giordano di questi temi legati al Coronavirus ci saranno tantissimi ospiti: a cominciare da Giulio Gallera , assessore alla Salute della Regione Lombardia, il giornalista e direttore Vittorio Feltri, Guido Crosetto ex parlamentare di FdI e il senatore Gianluigi Paragone.

Spazio anche ad un focus dedicato al “Decreto Aprile” a cui l’esecutivo del Governo sta lavorando per renderlo attivo al più presto: un aiuto economico alle aziende in grandissime difficoltà. E’ opportuno chiedersi: gli aiuti del Governo sono sufficienti? E soprattutto i sussidi previsti e annunciati dal decreto Cura Italia arriveranno in tempo oppure no?

Ospite in studio anche il professor Massimo Galli, primario del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, il professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri” che discuteranno di tutte le novità in ambito medico-sanitario relative ad una possibile cura per il Coronavirus. Non solo, Alessandro Venturi, direttore sanitario del Policlinico San Matteo di Pavia, parlerà della sperimentazione della terapia iniziata sui malati utilizzando il plasma delle persone guarite, mentre Andrea Gambotto e il team di ricerca della School of Medicine dell’Università di Pittsburgh parleranno della sperimentazione del “PittCoVacc”, il vaccino-cerotto contro il Covid-19.