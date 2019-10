Nuova puntata di “Fuori dal Coro“, il programma di attualità ed informazione condotto da Mario Giordano nella prima serata di Retequattro. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda mercoledì 23 ottobre 2019.

Fuori dal coro ospiti, ci sarà Vittorio Feltri

Mercoledì 23 ottobre 2019 in prima serata su Retequattro torna “Fuori dal Coro“, il programma di approfondimento e d’inchiesta condotto da Mario Giordano.

Una puntata che si preannuncia imperdibile visto che il padrone di casa incontrerà il direttore di Libero Vittorio Feltri. Un “faccia a faccia” tra i due giornalisti che si confronteranno su alcuni dei più importanti temi di attualità.

Spazio poi ad inchieste, ma anche a documenti esclusivi dedicati ad alcuni dei problemi irrisolti del nostro Paese. In particolare Giordano è pronto a discutere con gli ospiti in studio del fallimento legato ai piani di smantellamento nei campi rom focalizzando l’attenzione sulla recente vicenda di Bergamo dove un gruppo di nomadi ha occupato per circa un mese il reparto di oncologia dell’ospedale visto che tra i ricoverati c’era uno della loro comunità.

Fuori dal coro stasera, mercoledì 23 ottobre

Non solo, Giordano affronta anche il tema degli assenteisti; in particolare ci si soffermerà sul fatto che, nonostante le tantissime denunce, gli assenteisti non solo non hanno perso il lavoro, ma in alcuni casi hanno avuto anche delle promozioni e dei premi. Al centro del dibattito la storia di un dipendente della ASL Roma5 che ha registrato 117 presenze su 2.500 giorni di lavoro.

La parte finale della puntata, invece, sarà dedicata al Vaticano e al suo possibile fallimento. Per l’occasione in studio ci sarà Gianluigi Nuzzi con cui si parlerà delle “case d’oro” della Santa Sede. Infine si parlerà anche di anziani e di come vengono bistrattati; pensiamo alla proposta di togliere loro il diritto di voto e quella di tagliare le pensioni.