Mario Giordano torna in prima serata su Retequattro con una nuova puntata di “Fuori dal coro“, il programma di attualità ed informazione. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda mercoledì 16 ottobre 2019.

Mercoledì 16 ottobre 2019 andrà in onda un nuovo appuntamento di “Fuori dal Coro“, il programma approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano in prima serata su Rete4.

Il giornalista e conduttore incontra la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni per un’intervista che si preannuncia imperdibile. La leader di FI è pronta a confrontarsi e a commentare in diretta alcuni dei temi più importanti e di strettissima attualità. Non solo, la Meloni è pronta a parlare anche delle novità inserite nella manovra finanziaria di cui si sta discutendo in Parlamento.

Non solo l’intervista di Giorgia Meloni al centro della puntata di mercoledì 16 ottobre 2019. Mario Giordano, infatti, si occuperà anche di un’importante inchiesta dedicata alla perdita di identità e tradizioni del nostro Paese. In particolare ci si soffermerà sul caso di Firenze dove si trova il primo Imam italiano abilitato ad insegnare la religione cattolica nelle scuole.

Fuori dal Coro: Giordano discuterà di Caste e del rincaro dell’acqua

Non solo, si parlerà anche di alcuni luoghi simbolo della bellezza del nostro Paese che oramai non ci appartengono più visto che sono stati acquisiti da compagnie straniere. Qualche esempio? Pensiamo alle Saline di Margherita di Savoia di Puglia diventate di proprietà dei francesi oppure la Torre Velasca a Milano di proprietà degli americani.

Giordano è pronto a discutere anche di come viene utilizzata, ma sopratutto sprecata l’acqua nel nostro paese. Una delle risorse primarie ha visto, nel corso degli ultimi dieci anni, rincarare il prezzo con un aumento del 50% dovuto anche agli sprechi e alla decadenza degli acquedotti. Ma in tutto questo chi ci guadagna?

Dall’inchiesta sull’acqua poi si passerà a discutere di Casta. Nonostante il nuovo governo PD – M5S ha approvato il taglio del numero dei parlamenti, la classe politica continua a godere di privilegi enormi. E’ il caso del 55enne ex amministratore della giunta calabrese che questo mese è andato in pensione dopo 9 anni di lavoro e percepisce una pensione di 5 mila euro al mese. Quando si attueranno davvero i tagli che sono stati votati?