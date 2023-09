Funerali di Stato per Giorgio Napolitano, ex Presidente della Repubblica Italiana eletto per due mandati consecutivi. Lutto nazionale in Italia e camera ardente allestita presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica – Palazzo Madama.

Funerali Giorgio Napolitano per la prima volta nell’Aula della Camera

Giorgio Napolitano, ex Presidente della Repubblica Italiana, è morto a 98 anni presso la clinica Salvator Mundi a Roma. Dopo la morte il Governo ha dichiarato lutto nazionale. Bandiere a mezz’asta in tutti gli edifici pubblici e ambasciate, mentre all’interno degli edifici le bandiere sono listate a lutto. Palazzo Chigi, ha poi ufficializzato tutti i dettagli sul giorno del funerale di Napolitano con una nota diramata ai media:

Le esequie di Stato civili del presidente Napolitano si terranno martedì 26 settembre, alle ore 11:30, nell’Aula della Camera dei Deputati – Palazzo Montecitorio, e saranno trasmesse in diretta televisiva su Rai 1 e su maxi-schermi appositamente predisposti in Piazza del Parlamento.

Per la prima volta i funerali di Napolitano si svolgeranno all’interno dell’Aula della Camera. In passato altri funerali di Stato si sono celebrati all’esterno. Nel 1999 per il funerale di Nilde Iotti in Piazza Montecitorio. Nel 2015 è stata la volta dei funerali di Pietro Ingrao e cerimonia privata nel 2010 per Francesco Cossiga.

La camera ardente: l’ultimo saluto a Giorgio Napolitano

Da domenica 24 settembre è aperta la camera ardente per dare l’ultimo saluto all’ex Presidente Napolitano. Allestita presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica a Palazzo Madama, la camera ardente è aperta dalle ore 10 alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Fino alle ore 11 possono accedervi parlamentari e autorità. Poi tutti i cittadini potranno porgere l’ultimo saluto al Presidente. La camera ardente sarà aperta anche lunedì 25 settembre dalle ore 10 alle 16.

Presente la famiglia di Napolitano: i figli Giulio e Giovanni, i nipoti e la moglie Clio. Ai piedi del feretro un cuscino con l’onorificenza della gran croce. Si tratta di un importante attestato di stima, dato ai Presidenti della Repubblica al loro insediamento.

I record di Giorgio Napolitano

Giorgio Napolitano è stato il Presidente dei record. L’11° Presidente della Repubblica ha ricoperto la più alta carico della Stato Italiano per due mandati: dal 15 maggio 2006 al 14 gennaio 2015. Non solo, è stato il presidente della Repubblica più longevo in carica, essendosi dimesso a 89 anni, 6 mesi e 15 giorni superando così il record di Sandro Pertini.