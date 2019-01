Giovedì 17 gennaio 2019 in prima serata su Rete4 torna Freedom – Oltre il confine: le anticipazioni della nuova puntata condotta da Roberto Giacobbo

Vi manca Roberto Giacobbo? Beh, tenetevi forti perché, giovedì 17 gennaio 2019, in prima serata su Rete4, ritorna, con un’attesa nuova puntata, Freedom – Oltre il confine, il programma di Mediaset che, a tutti gli effetti, ha rimpiazzato vecchio Voyager in tv!

E tanti, secondo le anticipazioni ufficiali, sono gli argomenti per cui Giacobbo, anche nella puntata di questa sera, mira a fidelizzare i telespettatori di Rete 4; in una serata, quella del giovedì, che vede anche schierati: Mai dire talk su Italia1 e su Rai1 Che dio ci aiuti 5:

Reportage sul Duomo di Milano;

Come prosciugare un lago?;

Mauro Ferrari e i nuovi farmaci anti-cancro;

Il mistero-aereo de L’Isola d’Elba;

Il tunnel nascosto de La Sfinge.

Freedom – Oltre il confine, la puntata di stasera si apre con un reportage dal Duomo di Milano, visto come mai prima d’ora in tv

Ad aprire la nuova puntata di Freedom – Oltre il confine, per cui l’orario di inizio su Rete4 è fissato alle ore 21.20 circa di stasera, è un reportage tutto realizzato dal Duomo di Milano, visto come mai prima d’ora in tv.

Grazie a un drone, lo staff guidato da Giacobbo riesce a “volare” dentro la Cattedrale, consentendo ai telespettatori di Mediaset di visionare punti solitamente inaccessibili della struttura, “arrivando” addirittura fino ai piedi della Madonnina.

Inoltre, a seguire ci sono altri interessanti interrogativi: “Si può prosciugare un lago?”; Cosa ci dice la “nuova scienza”? Giacobbo prova a risolverli entrambi, prima calandosi nel tunnel del “terzo lago d’Italia” e poi anche interagendo con lo scienziato Mauro Ferrari.

Infine, a chiudere la puntata sono i restanti servizi dedicati: al mistero di un relitto aereo precipitato nell’Isola d’Elba e, in definitiva, al tunnel – a quanto pare – nascosto all’interno della Sfinge.

Come vedere in tv e in streaming le nuove puntate di Freedom – Oltre il confine

Freedom – Oltre il confine, programma con Roberto Giacobbo che può tranquillamente festeggiare per gli ascolti registrati dalle prime puntate andate in onda (intorno al 5,6% di share) è disponibile in tv il giovedì sera sia su Canale5 sia su Canale5 Hd.

La trasmissione si può, però, seguire anche in live streaming e in streaming on demand sui siti web ufficiali targati Mediaset. In alternativa, le varie puntate (anche daytime) sono disponibili da rivedere anche grazie a Superguidatv, la nostra app facile e veloce da usare.