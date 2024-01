Tutto pronto per la nuova stagione di «Freedom – Oltre il confine», il programma di e con Roberto Giacobbo che torna da da lunedì 15 gennaio 2024 in prima serata su Italia 1. Ecco le anticipazioni sui temi, servizi e reportage della prima puntata.

Freedom – Oltre il confine, i temi della puntata di oggi: lunedì 15 gennaio 2024

Lunedì 15 gennaio 2024 dalle ore 21.20 appuntamento con la prima puntata di Freedom – Oltre il confine, il viaggio televisivo di Roberto Giacobbo con reportage inediti e di grande impatto visivo, realizzati in Italia, in Grecia, in Portogallo, in Egitto, e non solo. Nella puntata di oggi, trasmessa in prima serata su Italia1, tantissimi servizi e reportage esclusiva da non perdere.

Si parte da Roma per scoprire meglio la storia la Gladiatori che si sfidavano nel Colosseo. La città e la fama di Roma è legata al Colosseo, uno dei monumenti più amati, visitati e fotografati al mondo. Un vero e proprio miracolo di bellezza che va preservato ed esaltato, un luogo simbolo non solo di Roma, ma dell’intero Paese agli occhi del mondo. Nel servizio Giacobbo ne ripercorre la storia, gli usi, i costumi e le emozioni legate a figure leggendarie come quelle del gladiatori considerati delle star dell’antichità.

Spazio poi alla scoperta delle Grotte di Castellana in Puglia. Descritte come le grotte impossibili, oggi non solo sono visitabili, ma attraggono ogni anno milioni di turisti da ogni parte del mondo. Grazie a un permesso speciale la squadra di Freedom entra in una sezione della grotta non aperta al pubblico e mai ripresa dalle telecamere. E ancora la vera storia di Antikythera, il primo computer della storia diventato un cult anche per Indiana Jones nell’ultimo capitolo della saga.

Nella puntata di oggi, lunedì 15 gennaio 2024 di Freedom – Oltre il confine, Roberto Giacobbo è pronto a portare i telespettatori anche in Sardegna alla scoperta della casa di Giuseppe Garibaldi a Caprera. In questa cittadina al largo delle coste della Sardegna l’eroe dell’indipendenza italiana ha trascorso gli ultimi anni della sua vita. Un luogo intriso di storia e significato, da dove Giacobbo tratteggia la quotidianità di questo grande personaggio del passato per scoprire qualcosa in più su questo uomo che ha fatto la storia del nostro paese.

Infine il viaggio della prima puntata si conclude in in Lombardia, a Milano, nell’Archivio di Stato. Qui sono conservati documenti sul primo UFO crash, risalente agli anni Trenta. Nel 1933, un Velivolo Non Convenzionale viene ritrovato a Magenta, vicino a Milano: si tratterebbe del primo UFO Crash della storia.

