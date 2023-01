Francesco Renga canta sulle note di “Angelo” assieme a sua figlia Jolanda. Un duetto che non ci aspettavamo di vedere: padre e figlia sulle note della canzone che Renga aveva scritto per lei appena nata. In piazza della Loggia a Brescia, in occasione dell’evento Brescia Capitale della Cultura – presentato da Ambra Angiolini – Jolanda ha cantato con papà Francesco Renga.

Il duetto che commuove mamma Ambra Angiolini, tra Francesco Renga e la loro figlia Jolanda

Il brano scelto per il duetto è “Angelo” che il cantante aveva scritto per la figlia appena nata. La canzone, ha anche vinto il Festival di Sanremo nel 2005. Sul palco anche Ambra Angiolini, conduttrice della serata che si è commossa vedendo padre e figlia cantare insieme. Francesco Renga, dunque si è esibito insieme alla figlia Jolanda: la 19enne nata dalla relazione avuta con Ambra.

Un brano decisamente emozionante che lega particolarmente i tre: Renga l’ha scritta quando è nata Jolanda che ne ha dato notizia sui social, pubblicando un post su Instagram con la seguente didascalia:

Ieri ho cantato per la prima volta con @jolandarenga nella mia città… su Angelo è stato come chiudere un cerchio, ho pianto. Lei è meravigliosa e bravissima. Ha preso dal papà! 🤣❤️ chi c’era?!

Jolanda e Francesco Renga insieme sul palco nella loro città a Brescia

Jolanda recentemente è stata protagonista di una bella e toccante intervista a Verissimo in cui ha raccontato del lungo sfogo che aveva avuto qualche tempo fa sui social. I famosi leoni da tastiera, l’hanno attaccata e verbalmente aggredita dicendole che fosse brutta. Insomma, cattiverie gratuite di cui si può fare decisamente a meno.

Eccovi il video dell’esibizione di padre e figlia a Brescia, sulle note di Angelo