Il Napoli ha vinto il suo terzo scudetto e Francesco Paolantoni ha deciso di festeggiare in modo singolare: nudo mangiando pasta e patate mentre cammina sul lungomare del capoluogo partenopeo. In poche ore il video che ritrae l’attore ha fatto il giro del web e in tantissimi si sono congratulati con lui per aver mantenuto il fioretto. Scopriamo insieme cosa aveva detto e perché ha scelto questo gesto.

Francesco Paolantoni nudo sul lungomare di Napoli

Giovedì 4 Maggio 2023, il Napoli con il pari contro l’Udinese ha conquistato matematicamente il suo terzo scudetto. Erano 33 anni che tutti i suoi tifosi aspettavano con ansia questa data. In estate dopo le partenze di alcuni big (Mertens, Insigne e Koulibaly su tutti) in pochi credevano nella squadra azzurra. Se Marisa Laurito aveva promesso che si sarebbe spogliata nuda se il Napoli avesse vinto lo scudetto, il comico Francesco Paolantoni aveva rilanciato. In un servizio de ‘Le Iene‘ aveva lanciato la provocazione, aggiungendo anche un piatto tipico partenopeo:

“Se il Napoli vince lo scudetto, giro in strada nudo mangiando pasta e patate, ma senza provola“.

Oggi, complice la bella giornata e il sole, il comico ha mantenuto la promessa e ha girato sul lungomare completamente nudo indossando solo delle scarpe. A coprire le parti intime, solo una pentola nella quale era contenuta pasta e patate. Francesco Paolantoni ha così percorso qualche metro con una sciarpa del Napoli al collo. Circondato da una decina di curiosi, ha raccolto con un cucchiaio dalla pentola il cibo. Immancabile il grido:

“Grande Napoli”.

Il comico poi sulla sua pagina instagram ironizza mettendo a confronto due avvenimenti importanti accaduti oggi: l’incoronazione di re Carlo e lui nudo sul lungomare.

I vip che si sono congratulati con il Napoli

Sono tantissimi i vip tifosi del Napoli che hanno scelto i social per esprimere la loro gioia dopo la conquista del terzo scudetto. Tra questi vi sono i tifosissimi Barbara D’Urso e Caterina Balivo ma anche personaggi dello spettacolo che simpatizzano per la squadra azzurra come Alberto Angela, Emma Marrone e Simona Ventura.