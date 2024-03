Francesco Paolantoni non finisce mai di stupirci: il comico napoletano, ospite fisso nel cast di Che Tempo Che Fa, programma tv condotto da Fabio Fazio in onda sul NOVE la domenica sera, ha dato vita al nuovo personaggio: la “Signora Cira”.

Francesco Paolantoni a Che tempo che fa è la “Signora Cira” – VIDEO

Dopo il grande successo ottenuto con i programmi Tale e Quale Show in onda su Rai 1 e Stasera Tutto è Possibile in onda su Rai 2, Francesco Paolantoni è uno dei protagonisti del tavolo di Che Tempo Che Fa condotto da Fabio Fazio sul NOVE. Durante la puntata andata in onda ieri sera, domenica 17 marzo 2024, il comico napoletano ha dato vita a un nuovo personaggio: la “Signora Cira”.

Chi è la “Signora Cira” Interpretata da Paolantoni?

La “Signora Cira” è un nuovo personaggio (inventato) interpretato dall’attore comico Francesco Paolantoni. Il debutto televisivo è avvenuto durante la puntata andata in onda ieri, domenica 17 marzo 2024, del programma tv Che Tempo Che Fa in onda su Nove e condotto da Fabio Fazio.

Il personaggio proposto da Paolantoni, sarebbe un’amica napoletana della Signora Coriandoli, altro volto del cast fisso del programma tv, interpretato dal bravissimo Maurizio Ferrini. Ad introdurre il nuovo personaggio nello studio di Che Tempo Che Fa è stata proprio la signora Coriandoli, con uno dei suoi soliti racconti che hanno come protagoniste sue amiche con mariti che quasi sempre, a fine di ogni storia fanno una brutta fine.

Durante la serata, nel momento dell’immancabile “Tavolo”, oltre alla Signora Cira (Francesco Paolantoni) e la Signora Coriandoli, erano presenti anche: Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, Tommaso Zorzi, nuovo giudice di ‘Cortesie per gli ospiti’, dal 25 marzo su Real Time; Miro Tabanelli, primo sciatore maschio italiano ad aver conquistato il podio in una gara della Coppa del Mondo di sci freestyle nella specialità big air, grazie al 2° posto ottenuto nella tappa disputata a Copper Mountain (USA) lo scorso 16 dicembre; Maurizio Lastrico, tra i protagonisti della seconda stagione di ‘Call my Agent – Italia’; Enzo Iacchetti; Cristiano Malgioglio; Simona Ventura e Angelina Mango.

Video – Francesco Paolantoni: la “Signora Cira”

Ecco di seguito il video del debutto della “Signora Cira” a Che Tempo Che Fa, personaggio interpretato dal bravissimo Francesco Paolantoni.