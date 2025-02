Francesco Gabbani arriva (o per meglio dire ritorna) sul palco di Sanremo con un brano che è un inno alla vita. Ecco qualche curiosità sulla canzone “Viva la vita” che l’artista ha scelto di portare all’Ariston quest’anno.

Viva la vita, testo

Ma non lo vedi?

E non conta se non ci credi

Che siamo un momento

Tra sempre e mai più

Come una poesia

Dentro l’eternità per una botta e via

Sarà che una bugia

Dice la verità più della verità

Ma com’è limpida

Com’è domenica

Viva la vita così com’è

Viva la vita questa vita che

È solo un attimo

Un lungo attimo

Viva la vita finché ce n’è

Viva la vita questa vita che

È solo un battito

Un lungo battito

A darsi il cambio

Ad aiutarsi

A consumarsi al vento

Assomigliarsi

Pelle e ossa

Stesso fuoco dentro

Insieme due paralisi faranno un movimento

Insieme non si perderanno mai

E dimmi una bugia

La mezza verità, che tanto poi si sa…

Che cosa vuoi che sia

Su tutti i lividi farà da anestesia

E se ci brucerà

E se ci porta via, e se ci porta via

Viva la vita così com’è

Viva la vita questa vita che

È solo un attimo

Un lungo attimo

Viva la vita finché ce n’è

Viva la vita questa vita che

È solo un battito

Un lungo battito

A darsi il cambio

Ad aiutarsi

A consumarsi al vento

Assomigliarsi

Pelle e ossa

Stesso fuoco dentro

Insieme due paralisi faranno movimento

Insieme due romantici alle porte dell’inferno

Viva la vita così com’è

Viva la vita, questa vita che

È solo un attimo, un lungo attimo

Ma in fondo tu lo sai quello che sento

È vivere davvero ogni momento

Gabbani canta “Viva la vita”, significato della canzone

Non è difficile dare un senso al brano che Francesco Gabbani ha scelto per il Festival di Sanremo 2025. Si tratta di un inno alla vita, un modo per invitare tutti ad apprezzare ciò che hanno, a non dare tutto per scontato.

Le parole di questa canzone hanno un unico obiettivo: celebrare la vita in ogni sua sfumatura, dalle gioie (anche quelle più piccole) al dolore, dall’effimero all’eterno. Se vogliamo dare un senso a “Viva la vita” dobbiamo cercarlo nell’invito ad accettarla così com’è, con tutte le sue fragilità e bellezze. “Vivere ogni momento” è il suggerimento che Gabbani manda dal palco dell’Ariston, ricordandoci che “siamo un momento tra sempre e mai più“.

I giochi di parole che usa l’artista, come “Insieme due paralisi faranno un movimento” sono metafore che danno al brano un senso profondo, mentre la continua ripetizione di “viva la vita” gli dona un tono magico, qualcosa che potremmo quasi definire un mantra che invita a godere appieno dell’esistenza.

Francesco Gabbani torna a Sanremo con “Viva la vita”

Non è certo un veterano, ma non è neppure un debuttante sul palco dell’Ariston: Francesco Gabbani ha già partecipato alla kermesse sanremese nel 2016 tra le nuove proposte con “Amen” e nel 2017 con “Occidentali’s Karma“. Entrambe le volte si è aggiudicato il gradino più alto del podio, e in particolare la sua partecipazione a Sanremo 2017 ha lasciato tutti allibiti per la scenografia proposta.

Nessuno pensava che una scimmia sul palco dell’Ariston potesse dargli la possibilità di vincere in una kermesse dove a trionfare era sempre stato l’amore, ma Gabbani è riuscito nell’impresa. Senza dubbio la sua partecipazione al Festival di Sanremo ha sempre “lasciato il segno” in modo positivo, e in molti si chiedono cosa proporrà l’artista toscano quest’anno. Cerchiamo di scoprire qualcosa sul brano “Viva la vita” leggendolo e provando a comprenderne il significato.

