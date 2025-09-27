“Ballando con le Stelle 2025”, intervista a Francesca Fialdini: “Mi sto impegnando tantissimo, dai giurati non mi aspetto un trattamento di favore”. E Pernice svela la reazione di Bianca Guaccero

Da
Giulia Bertollini
-
Francesca Fialdini

Francesca Fialdini è pronta a scendere in pista a “Ballando con le Stelle“. Da settembre a dicembre, la conduttrice sarà una presenza fissa ogni sabato sera sulla pista del talent di Raiuno senza però abbandonare il suo consueto impegno domenicale. Il programma Da noi… a ruota libera ha preso il via infatti, come ogni anno, nel pomeriggio di Raiuno, subito dopo Domenica In. Due appuntamenti in prima serata e nel pomeriggio, un impegno che la terrà protagonista del weekend Rai, senza interruzioni.

“Ballando con le Stelle 2025”, intervista esclusiva a Francesca Fialdini e Giovanni Pernice

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Francesca Fialdini assieme al suo maestro Giovanni Pernice. La Fialdini ha parlato così di questa esperienza: “I primi giorni di allenamento sono molto duri, impegnativi però va bene così perché ho scelto io di partecipare e quindi è ovvio che dovrò impegnarmi sempre tantissimo. Quello della danza è un mondo a me sconosciuto, non avrei mai pensato nella vita di trovarmi nelle vesti di un’aspirante ballerina ma per fortuna mi hanno dato l’insegnante migliore”. Giovanni Pernice ha evidenziato però alcuni miglioramenti: “Francesca sta andando bene, è un processo lungo però il cambiamento dal primo giorno ad oggi è notevole”.

A Francesca abbiamo chiesto se abbia timore per le critiche della giuria: “Conosco ormai tutti i giurati avendoli ospitati nel mio programma e avendo parlato con loro anche in altre occasioni. Ovviamente non posso aspettarmi un trattamento di favore e se li stimavo prima per le cose che dicevano, non è che adesso perché le rivolgono a me non posso credere che non abbiano ragione”. Pernice le fa eco: “La giuria ha sempre ragione, qualsiasi cosa diranno”. Pernice spiega poi quali sono i punti di forza di Francesca: “E’ determinata, si impegna molto, ci prova. Abbiamo appena iniziato, Ballando è una maratona. Il percorso è lungo e non bisogna bruciare le tappe”. Oltre a Ballando con le Stelle, Francesca conduce ogni domenica “Da noi a ruota libera”. Per lei sarà difficile gestire i vari impegni: “Grazie alla flessibilità di Giovanni riuscirò a portare avanti i vari impegni nel migliore dei modi. Mi divido nella giornata, mi faccio in tre veramente”. 

Proprio lo scorso anno la pista per Pernice è stata galeotta. A colpi di danza è nata una bella storia d’amore con Bianca Guaccero. Al ballerino abbiamo chiesto cosa gli abbia detto Bianca quando ha saputo che Francesca era la concorrente che gli era stata assegnata: “Bianca ha visto il video delle prove di ieri sera e mi ha detto che c’era un miglioramento incredibile rispetto alla prima settimana. Ha anche detto che secondo lei Francesca deve crederci di più”. Francesca aggiunge: “E’ questo è il mio punto debole. Io devo mettermi al centro della scena perché quando ospito qualcuno in trasmissione è lui per me o lei che deve attirare l’attenzione e faccio in modo che gli ospiti si sentano a proprio agio quando vengono a trovarmi. Cedo il passo mentre qui me lo devo prendere. Devo fare questo cambiamento mentale”. 

Nel cast c’è anche Barbara D’Urso con la quale la Fialdini è stata “competitor” per alcuni anni: “Ci siamo finalmente conosciute, ci siamo strette la mano. Lei la prima cosa che mi ha detta è stata proprio che eravamo rivali in televisione. E’ bello vedere da vicino le persone, vederle sotto un’altra luce, scoprirle. Per il momento andiamo tutti d’accordo poi vedremo”. 

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here