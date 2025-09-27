Francesca Fialdini è pronta a scendere in pista a “Ballando con le Stelle“. Da settembre a dicembre, la conduttrice sarà una presenza fissa ogni sabato sera sulla pista del talent di Raiuno senza però abbandonare il suo consueto impegno domenicale. Il programma Da noi… a ruota libera ha preso il via infatti, come ogni anno, nel pomeriggio di Raiuno, subito dopo Domenica In. Due appuntamenti in prima serata e nel pomeriggio, un impegno che la terrà protagonista del weekend Rai, senza interruzioni.

“Ballando con le Stelle 2025”, intervista esclusiva a Francesca Fialdini e Giovanni Pernice

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Francesca Fialdini assieme al suo maestro Giovanni Pernice. La Fialdini ha parlato così di questa esperienza: “I primi giorni di allenamento sono molto duri, impegnativi però va bene così perché ho scelto io di partecipare e quindi è ovvio che dovrò impegnarmi sempre tantissimo. Quello della danza è un mondo a me sconosciuto, non avrei mai pensato nella vita di trovarmi nelle vesti di un’aspirante ballerina ma per fortuna mi hanno dato l’insegnante migliore”. Giovanni Pernice ha evidenziato però alcuni miglioramenti: “Francesca sta andando bene, è un processo lungo però il cambiamento dal primo giorno ad oggi è notevole”.

A Francesca abbiamo chiesto se abbia timore per le critiche della giuria: “Conosco ormai tutti i giurati avendoli ospitati nel mio programma e avendo parlato con loro anche in altre occasioni. Ovviamente non posso aspettarmi un trattamento di favore e se li stimavo prima per le cose che dicevano, non è che adesso perché le rivolgono a me non posso credere che non abbiano ragione”. Pernice le fa eco: “La giuria ha sempre ragione, qualsiasi cosa diranno”. Pernice spiega poi quali sono i punti di forza di Francesca: “E’ determinata, si impegna molto, ci prova. Abbiamo appena iniziato, Ballando è una maratona. Il percorso è lungo e non bisogna bruciare le tappe”. Oltre a Ballando con le Stelle, Francesca conduce ogni domenica “Da noi a ruota libera”. Per lei sarà difficile gestire i vari impegni: “Grazie alla flessibilità di Giovanni riuscirò a portare avanti i vari impegni nel migliore dei modi. Mi divido nella giornata, mi faccio in tre veramente”.

Proprio lo scorso anno la pista per Pernice è stata galeotta. A colpi di danza è nata una bella storia d’amore con Bianca Guaccero. Al ballerino abbiamo chiesto cosa gli abbia detto Bianca quando ha saputo che Francesca era la concorrente che gli era stata assegnata: “Bianca ha visto il video delle prove di ieri sera e mi ha detto che c’era un miglioramento incredibile rispetto alla prima settimana. Ha anche detto che secondo lei Francesca deve crederci di più”. Francesca aggiunge: “E’ questo è il mio punto debole. Io devo mettermi al centro della scena perché quando ospito qualcuno in trasmissione è lui per me o lei che deve attirare l’attenzione e faccio in modo che gli ospiti si sentano a proprio agio quando vengono a trovarmi. Cedo il passo mentre qui me lo devo prendere. Devo fare questo cambiamento mentale”.

Nel cast c’è anche Barbara D’Urso con la quale la Fialdini è stata “competitor” per alcuni anni: “Ci siamo finalmente conosciute, ci siamo strette la mano. Lei la prima cosa che mi ha detta è stata proprio che eravamo rivali in televisione. E’ bello vedere da vicino le persone, vederle sotto un’altra luce, scoprirle. Per il momento andiamo tutti d’accordo poi vedremo”.