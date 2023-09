Francesca D’Andrè, la nipote del cantautore Fabrizio e figlia di Cristiano, è stata operata d’urgenza. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha voluto condividere, sul suo profilo instagram, quanto le è capitato. Dopo una lunga assenza sui social, ha postato delle foto in cui racconta come ha passato il mese di agosto e il periodo difficile che l’aspetta.

Francesca D’Andrè operata, rimosse delle masse sospette

La showgirl ha raccontato di aver trascorso le sue ‘vacanze’ in ospedale. A seguito di un malore e varie analisi tra cui un’ecografia, le è stato consigliato d’urgenza di sottoporsi ad un intervento chirurgico. Sono state infatti trovate delle masse sospette che dovevo essere al più presto rimosse e analizzate. La D’Andrè ha spiegato di essere ancora in attesa dell’esito della biopsia per capire se siano benigne o maligne. L’operazione, una salpingectomia bilaterale che le ha rimosso le tube di Falloppio, non le consentirà più di avere figli naturalmente.

“Inevitabile come in tutte le esperienze dove subisci dei cambiamenti, dei rischi, che potrebbero cambiarti la vita. Ho realizzato che, anche se non erano e non sono in programma in questo momento della mia vita, comunque non posso più avere figli naturalmente. Ed è anche andata bene! Perché rischiavo per la mia situazione che dovessero levare tutto… tutto vuol dire che sarei rimasta completamente sterile“.

La D’Andrè in ospedale non si è mai sentita sola, assistita da infermieri, oss e da una compagna di stanza che è diventata sua amica.

“Se devo dirla tutta è stato un periodo anche con lacrime e preoccupazioni, ma con tanta esperienza in più nel mio bagaglio e tante risate che mi sono fatta con le conoscenze che ho creato lì. Mio fratello c’era e per me è stata la cosa più bella del mondo“.

Come sta ora la D’Andrè

Francesca aggiorna i suoi fan sulle sue attuali condizioni di salute:

“Che dire, mi avevano detto di stare ferma a letto eh…ma appena sveglia dall’anestesia mi sono alzata in piedi e se devo dirla tutta volevo una sigaretta. Sto aspettando ancora l’esito di alcuni esami. Benigno o maligni? Ma sapete cosa? Sono e voglio rimanere positiva, è comprovato che in questi casi lo stato d’animo conta tantissimo, quindi andrà tutto bene“.