Francesca Brambilla non torna a coprire il suo storico ruolo televisivo ad Avanti un altro! e a rivelarlo é, in un nuovo intervento, la stessa ex “Bona Sorte”.

Francesca Brambilla, fuori dal cast di Avanti un altro: perchè? Il motivo

L’uscente “Bona Sorte” di Avanti un altro! non tornerà a fare parte del cast del celebre quiz show, in onda sulle reti Mediaset. O almeno non nell’imminente. Così come la stessa Francesca Brambilla fa sapere, intervenendo in un post condiviso con i follower su Instagram.

Riattivatasi sul re dei social, la bionda showgirl bergamasca che ha stregato i telespettatori più appassionati di Avanti un altro!, svela di essere in dolce attesa di un figlio, per la sua seconda gravidanza, all’età di 32 anni. Motivo per cui lei non tornerà a coprire i panni di Bona Sorte al game show di Avanti un altro!

Il post della rivelazione

Il 12 dicembre 2023, la futura mamma bis Francesca Brambilla allargava la sua famiglia e coronava il sogno della maternità, dando alla luce la sua figlia primogenita, Amaya Luce. E agli internauti attivi sul re dei social, motiva senza filtri la scelta di non proporsi per un ritorno in TV:

“Ecco il vero motivo per il quale non sarò la vostra Bona Sorte anche quest’anno, ma vi prometto che tornerò. Vi presento la MIA FAMIGLIA tra un mese in 4”, fa sapere la bionda ex Bona Sorte, nella caption del nuovo post che conferma il suo addio ad Avanti un altro!

Lo stato pubblicato su Instagram immortala Francesca Brambilla in foto, mentre sfoggia fieramente il pancione del suo status di donna incinta, con la prima figlia e il compagno attuale. La gravidanza, la seconda per la showgirl bionda, é così resa notizia pubblica, via social, all’ottavo mese.

Tuttavia, resta il desiderio di Francesca Brambilla e per la gioia dei suoi fedeli estimatori, di poter tornare a far parte del cast di Avanti un altro!, in futuro. La modella bergamasca, al di là dei progetti artistici che l’hanno resa un personaggio famoso e amato, in particolare sui social, é ricordata anche per i flirt e le lovestory attribuitile nel gossip made in Italy.

Tra gli ex fidanzati della modella, si ricordano in particolare il rapper Gué Pequeno, il giocatore di pallacanestro Stefano Laudoni, Max Colombo e il tronista ed ex di Shaila Gatta di Uomini e Donne Alessandro Zarino.