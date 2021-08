Barbara Palombelli sarà nuovamente al timone di Forum, il programma giuridico in onda dallo Studio 3 del Centro Titanus Elios, di Roma, giunto alla sua trentasettesima edizione, e che andrà in onda dal mese di settembre 2021 fino a fine maggio 2022. Ecco di seguito quando andrà in onda la prima puntata della nuova stagione televisiva 2021/2022 del programma Forum.

Forum 2021/2022: quando in tv la prima puntata del programma giuridico di Rete 4

La nuova edizione di Forum 2021-2022 andrà in onda su Canale 5, dal prossimo 13 settembre a partire dalle ore 11.00, dal lunedì al venerdì in diretta (il sabato va in onda una replica). Lo Sportello di Forum andrà in onda invece su Rete 4, sempre dal prossimo 13 settembre a partire dalle ore 14.00, dal lunedì al venerdì. Il programma è visibile anche in streaming e on demand sul portale Mediaset Infinity.

Forum: il format giuridico televisivo in onda da 37 edizioni

Forum, è da sempre il programma televisivo di tipo giuridico non istituzionale della tv italiana. Considerato il tribunale più famoso della televisione italiana, durante la messa in onda di ogni puntata ha come protagonisti due contendenti che affidano la soluzione del loro contrasto al giudizio di un giudice e ai commenti del pubblico presente in sala.

I processi hanno come tema centrale, dispute familiari, condominiali oppure lavorative. Temi che possono essere di vita quotidiana o presi da mail inviate quotidianamente da comuni cittadini alla redazione del programma. Al termine dell’udienza televisiva, verrà emesso un verdetto, secondo il giudizio previsto dal Codice di Procedura Civile.

Come partecipare al programma: per raccontare la propria storia o come pubblico

Chi vuole partecipare al programma e raccontare la propria storia alla redazione, può inoltrare la richiesta di partecipazione tramite il sito web della Corìma Produzioni, società produttrice del programma condotto da Barbara Palombelli, al seguente indirizzo.

Chi invece vuole partecipare al programma come pubblico in studio, può contattare la produzione attraverso il seguente l’indirizzo.