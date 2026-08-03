Il matrimonio tra Çağatay Kuyucu e Yildiz Yilmaz – celebrato di nascosto e in fretta – apre la porta a nuove tensioni in Forbidden fruit. Nel corso dei prossimi episodi del serial drammatico turco infatti, la neo coppia deve fare i conti con le interferenze di Feride. La madre dello sposo – gelosissima del figlio – non sopporta Yildiz, e i rapporti tra suocera e nuora non faranno altro che peggiorare. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Trame turche Forbidden fruit: Feride non sopporta Yildiz

Il matrimonio tra Yildiz e Çağatay inizierà sotto la peggiore stella. I due – dopo essersi sposati in segreto – si troveranno ad affrontare una vita familiare in cui la presenza di FEide si farà via via più pressante. La madre dello sposo, gelosa del figlio, non vedrà di buon occhio la Yilmaz, responsabile (a suo modo di vedere) di essere stata la moglie di Halit Argun.

La tensione tra le due donne non potrà che aumentare, e si farà altissima quando Feride si trasferirà a casa loro.

Ender e Şahika convincono Feride a trasferirsi dal figlio: news Forbidden fruit

Ender e Şahika non avranno preso affatto bene le nozze segrete tra Yildiz e Çağatay, e cercheranno di dividerli usando ogni mezzo. Dopo aver scoperto che tra la madre dello sposo e Yilmaz non corre buon sangue, le due donne si presenteranno a casa della donna e – con un discorso accorato – la convinceranno a trasferirsi a casa del figlio.

Il giovane non potrà rifiutarsi di ospitare la madre, e inizierà così una convivenza resa ancora più difficile dalla presenza di Asuman, che si troverà nell’abitazione per aiutare la figlia con il piccolo Halit Can.

Mossa a sorpresa di FEride nelle prossime puntate della dizi turca

Feride riuscirà anche a registrare una conversazione tra Yilmaz e sua madre, durante la quale quest’ultima la inviterà a concepire al più presto un figlio con Çağatay per mantenere saldo il loro matrimonio. La donna farà ascoltare poi la registrazione nel corso della festa organizzata da Hasan Ali per celebrare i 25 anni della fondazione della Kuyu Holding, provocando uno scandalo.

Come reagirà Çağatay alle parole della moglie? Al momento gli spoiler turchi non rivelano altro, ma siamo sicuri che questa nuova storyline ci terrà a lungo con il fiato sospeso.