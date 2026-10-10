Un doppio gioco decisamente ad alta tensione attende i tantissimi fans di Forbidden fruit, che nel corso dei prossimi episodi vedranno Ender Çelebi impegnata in un piano per aiutare Hasan Alì a liberarsi di Şahika, salvo poi passare dalla parte della Ekinci per metterlo nel sacco. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame turche Forbidden fruit: Ender mette in allarme Hasan Alì

La storyline inizierà proprio nel momento in cui Ender Çelebi parlerà con Hasan Alì e gli rivelerà che Şahika avrà intenzione di avvelenarlo, come ha già fatto in precedenza con altri uomini. L’imprenditore capirà così che il pericolo non è solo legato alle ambizioni della “Signora Presidente” in azienda, ma anche (e soprattutto) alla sua incolumità.

Deciderà così di installare delle telecamere in casa, e questo suo gesto porterà presto i frutti sperati: i video immortaleranno Şahika intenta a “condire” con del veleno un piatto destinato a lui.

Con le prove in mano, l’imprenditore affronterà la donna e la costringerà a firmare i documenti per il divorzio.

Forbidden fruit, spoiler turchi: Hasan Alì fa un passo falso

Il piano dell’imprenditore rischierà di fallire, a causa di un suo passo falso. Pochi giorni prima dell’udienza per il divorzio infatti, l’uomo parlerà con Şahika che lo contatterà cercando una riconciliazione.

Hasan Alì le risponderà di avere ormai definitivamente chiuso con lei, aggiungendo che starà per sposare Ender!

Ovviamente si tratterà di una bugia, detta d’impulso per cancellare ogni speranza in Şahika. Non solo non ci sarà alcun matrimonio all’orizzonte, ma Çelebi sarà completamente all’oscuro di tutto.

Ender inganna Hasan Alì nelle prossime puntate Forbidden fruit

Per rimediare almeno in parte alla sua gaffe, Hasan Alì correrà a informare Ender, convinto di avere in lei una alleata. Inizialmente la Çelebi fingerà di stare al suo gioco, ma appena l’imprenditore uscirà si recherà da Şahika per proporle un sistema che le permetterà di ottenere la metà delle azioni della Kuiucu Holding.

Ekinci dovrà comunicare all’avvocato la sua intenzione di non concedere un divorzio “facile” ad Hasan Alì, mentre Ender provvederà a farsi fotografare vicinissima all’imprenditore, nel corso di una cena organizzata da lei. L’idea sarà quella di innescare nel giudice l’idea che lui abbia tradito Şahika, azione che potrebbe giustificare un “risarcimento” pari al 50% delle azioni. Ovviamente anche Ender avrà la sua parte, ovvero la metà del bottino.

Il piano tuttavia potrebbe riservare molte sorprese alle due donne, e al momento gli spoiler turchi non rivelano se ad uscirne vittoriose saranno Şahika ed Ender, o se Hasan Alì riuscirà a metterle nel sacco entrambe.