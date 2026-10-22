Una nuova settimana ricca di colpi di scena attende i fans di Forbidden fruit. Il serial drammatico turco prosegue il suo cammino su Canale 5 con una programmazione sei giorni su sette. Con il ritorno di Amici infatti, la serie turca ha perso lo slot domenicale, ma continua a tenerci compagnia dal lunedì al sabato in daytime. Curiosi di scoprire cosa ci attende nella settimana dal 24 al 30 ottobre? Continuate a leggere per scoprirlo insieme a noi.

Anticipazioni Forbidden fruit, trame al 30 ottobre

Yıldız – delusa dalle bugie del marito Çağatay – prende una decisione drastica: lasciare la loro casa e trasferirsi in un albergo con il piccolo Halit Can. Nonostante le pressioni della madre Asuman, è determinata a non tornare indietro. Nel frattempo, Çağatay si confida con la madre Feride e l’amica Güler, ammettendo di essere pentito dei propri errori e dichiarandosi pronto a tutto pur di salvare il matrimonio.

Hasan Ali va a trovare Yıldız in albergo e le confida di aver mandato via Cansu. Poi la persuade a trasferirsi temporaneamente da lui, così da poter riflettere calma sulla sua situazione, pur dovendo sopportare l’ingombrante presenza di Şahika. Rimasta sola e senza un posto dove andare, Cansu cerca aiuto prima da Emir e poi da Ender, ma entrambi la rifiutano. Furiosa e con le spalle al muro, promette di vendicarsi di tutti prima di partire.

Forbidden fruit, spoiler settimanali (dal 24 al 30 ottobre)

Şahika convince Hasan Ali a organizzare una cena al ristorante, così da lasciare Yıldız e Çağatay da soli per favorire una riconciliazione. Nel frattempo, Ömer, cacciato da Adana dal padre, trova ospitalità proprio da Hasan Ali.

Yıldız affronta Cansu nella sua camera d’albergo e – con grande sorpresa – scopre che la ragazza potrebbe essere stata assunta da Ender e Şahika per rovinare il suo matrimonio con Çağatay. Nel frattempo, sentendosi messa in secondo piano da Şahika, Ender decide di reagire comprando un prezioso oggetto d’antiquariato, che porta di persona nell’ufficio di Hasan Ali come regalo.

Yıldız e Çağatay imprigionati tra le fiamme nelle prossime puntate Forbidden fruit

Decisa a far riavvicinare Yıldız e Çağatay, Şahika mette in atto un nuovo piano. Convince tutti a prendere impegni per la serata, poi chiude a chiave i due coniugi nella loro camera, mentre lei va a cena con Hasan Ali.

Proprio quando Yıldız e Çağatay si ritrovano intrappolati senza via di fuga, Cansu appicca un incendio nella villa, causando conseguenze drammatiche.

Dopo una lunga permanenza in ospedale, Yıldız si sveglia dal coma e chiede subito notizie di suo figlio e di suo marito. Senza sapere cosa sia successo durante la sua assenza, nota il comportamento insolito di Asuman, che cerca di nasconderle la verità. Asuman informa quindi Çağatay del risveglio di sua moglie. Quando Yıldız si riprende del tutto, scopre di essere stata in coma per cinque anni. Çağatay le confida di essersi risposato. Con l’aiuto di Asuman, Caner ed Emir, Yıldız riesce a ricostruire gli eventi degli ultimi anni e scopre che Cansu è diventata la moglie di Çağatay, il quale ha ottenuto anche la custodia di Halit Can.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Nel frattempo, anche la vita degli altri protagonisti è cambiata parecchio. Hasan Ali si mantiene vendendo kebab da un furgoncino con un uomo di nome Ömer. Şahika canta insieme a Zehra, mentre Hayati è diventato il loro manager. Ender, invece, è la migliore amica di Cansu ed è sposata con Sedai, che gestisce l’azienda.

La situazione familiare di Çağatay è tutt’altro che tranquilla: Cansu maltratta Feride in casa, sfruttando l’assenza del marito e nascondendogli il proprio comportamento. Quando scopre che Yıldız si è risvegliata, reagisce con rabbia e paura, temendo che il suo ritorno possa mettere a rischio la vita che ha costruito.

Cansu racconta a Ender tutte le sue preoccupazioni, ma l’amica la tranquillizza, dicendosi pronta a coinvolgere anche gli uomini di suo marito Sedai pur di darle una mano. Poco dopo, Ender scopre che Şahika ha iniziato a esibirsi in un nuovo locale. Determinata a fermarla, si unisce al marito e comincia a elaborare un piano per ostacolarla.