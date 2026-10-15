Una nuova settimana ricca di colpi di scena attende i fans di Forbidden fruit. Il serial drammatico turco prosegue il suo cammino su Canale 5 con una programmazione sei giorni su sette. Con il ritorno di Amici infatti, la serie turca ha perso lo slot domenicale e continua a tenerci compagnia dal lunedì al sabato in daytime. Curiosi di scoprire cosa ci attende nella settimana dal 17 al 23 ottobre? Continuate a leggere per scoprirlo insieme a noi.

Anticipazioni Forbidden fruit, trame al 23 ottobre

Ender prova a persuadere Hasan Ali a formare un’alleanza contro Sahika, sostenendo che lei abbia perso il senso della misura da quando è diventata sua moglie. Anche Hasan Ali appare infastidito dal suo comportamento, ma continua a diffidare delle persone che lo circondano. Ender gli consiglia di tenere d’occhio Mahmut, che potrebbe avere intenzioni pericolose.

Hasan Ali e Sedai pensano a un piano per riuscire a smascherare il traditore, e fanno credere a Sahika che le autorità stiano indagando su Mahmut. Lei si insospettisce e corre dall’uomo a chiedere spiegazioni: vuole essere certa che lui non abbia intenzione di tradirla. Mahmut non solo nega ogni accusa, ma appare anche molto sorpreso. I due ignorano che Sedai, nascosto, sta registrando la loro conversazione. Ed è proprio grazie a questa che Kuyucu senior riesce a scoprire che il traditore è Mahmut.

Forbidden fruit, spoiler settimanali (dal 17 al 23 ottobre)

Ender organizza una cena con Çagatay e Yildiz per festeggiare l’ingresso del giovane nella holding. L’obiettivo della donna è guadagnarsi la sua fiducia e creare un’alleanza vantaggiosa con lui, ora che è diventato socio dell’azienda.

Sahika, però, teme che Ender possa influenzarlo e decide di andare alla cena con Hasan Ali, determinata a ostacolare i suoi piani. Durante la serata sorprende tutti annunciando che lei e Hasan Ali vogliono avere un bambino. L’uomo prova a minimizzare la cosa come uno scherzo, ma la moglie insiste nel dire che è una decisione vera, causando grande imbarazzo tra gli ospiti.

Sahika trama nell’ombra nelle prossime puntate Forbidden fruit

Sahika non rinuncia a manipolare chi le sta intorno, e persuade Nermin a dare a Zehra alcuni farmaci senza che lei se ne accorga. Per persuaderlo, gli dice che sono medicine necessarie per curare una presunta depressione.

La donna cerca anche di avvicinarsi di più a Hasan Alì e si fa fotografare insieme al piccolo Halit Can. La sua intenzione è quella di rafforzarela sua posizione all’interno della famiglia.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Çagatay, Emir e Caner organizzano un piano per smascherare Cansu e porre fine ai suoi sotterfugi. Dopo aver simulato un acceso litigio con Yildiz, Çagatay attira Cansu in un hotel fingendo di essere ubriaco. Convinta di poter sfruttare la situazione, la donna cade nella trappola. A quel punto, Çagatay le svela di aver scoperto le sue bugie e di conoscere il suo vero gioco. Yildiz però li sorprende insieme e – ignara del fatto che si tratti di un piano organizzato da Çagatay per smascherare Cansu – pensa che lui l’abbia tradita e decide di lasciare la casa con la madre Asuman e il piccolo Halit Can.

Yildiz non da modo al marito di spiegarsi, e se ne va, mentre Feride – venuta a conoscenza del presunto tradimento – informa Hasan Ali. L’imprenditore affronta duramente il figlio. Çagatay, però, respinge le accuse e riesce finalmente a raccontare la verità sull’incontro in hotel, spiegando che si trattava di un piano pensato con Emir e Caner per smascherare Cansu.

La villa di Hasan Ali piomba nel caos quando Mahmut – convinto di agire su ordine di Hasan Ali – cerca di uccidere Sahika, ma durante la colluttazione è lei stessa a colpirlo a morte per difendersi. Decisa a evitare guai legali, Sahika prova subito a manipolare i fatti, cercando di far ricadere la colpa su Zehra. Hasan Ali e Sedai intervengono per proteggerla e, all’arrivo delle autorità, dichiarano che Mahmut è stato ucciso da una guardia accorsa in suo aiuto. Nonostante questa versione, nella villa restano molti dubbi e i sospetti continuano a puntare su di lei, sebbene manchino prove concrete.

La confusione torna comoda a Sahika, che approfitta del trambusto per rafforzare il suo controllo sugli altri. Dopo aver intimorito Ender, rivela ad Hasan Ali che Cansu gli ha mentito sulla sua identità. Messa alle strette, Cansu prova a far ricadere la colpa su Ender e Sahika, ma non viene creduta. Alla fine la donna viene allontanata dalla villa, ma prima di andarsene promette di vendicarsi su coloro che l’hanno smascherata.