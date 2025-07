Un nuovo interrogativo si farà strada nelle prossime puntate di Forbidden fruit. Le vicende che si svilupperanno nelle trame in onda tra qualche settimana, ci porteranno a chiederci se davvero Yıldız Yılmaz avrà intenzione di divorziare da Halit Argun. Sarà davvero questo l’epilogo del matrimonio di interesse con il ricco imprenditore? Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni turche Forbidden fruit: la mossa di Halit sorprende Yildiz

La storyline prenderà il via nel momento in cui l’imprenditore deciderà di invitare a trasferirsi a casa sua l’ex moglie Ender Çelebi. Halit agirà in nome del benessere psichico del figlio sedicenne – che dopo il divorzio dei genitori sarà sprofondato in una forte crisi emotiva – ma questa decisione non piacerà affatto a Yildiz, che si troverà a convivere con la donna senza neppure essere stata interpellata in proposito.

Halit agirà infatti di testa sua, e senza parlarne con nessuno.

Yilmaz non digerirà affatto bene la decisione del coniuge, e le cose non faranno che peggiorare quando Ender – approfittando della situazione – metterà in atto una serie di mosse contro di lei.

Ender contro Yildiz nelle prossime puntate Forbidden fruit

Tutto inizierà a cambiare nel momento in cui l’ex moglie di Halit scoprirà che anche la parrucchiera Şengül Doğan nutrirà del risentimento nei confronti di Yildiz. La donna – un tempo amica della Yilmaz – non avrà preso bene il fatto che la donna abbia deciso di mettere da parte la loro amicizia nel momento in cui è entrata a far parte dell’alta società.

Ender non tarderà a capire che tutto questo potrebbe rivelarsi utilissimo per mettere in cattiva lice Yildiz agli occhi del marito, e chiederà a Caner di aiutarla a scoprire qualcosa di più. In una conversazione con l’uomo, la parrucchiera si lascerà sfuggire gli stratagemmi che l’ex amica aveva a suo tempo impiegato per separare Ender da Halit.

Şengül condotta a villa Argun: guai in vista per Yildiz?

Caner chiederà a Şengül di recarsi con lui alla villa, per riferire tutto a Halit. Al loro arrivo però, sarà Yildiz ad aprire la porta.

A quel punto la parrucchiera cercherà di cambiare la sua versione, affermando di aver parlato così di lei solo perché delusa dal suo atteggiamento, ma Caner non esiterà a tirare fuori la registrazione della loro conversazione, lasciando poche vie d’uscita a Yildiz.

La contromossa di Yildiz nelle prossime puntate Forbidden fruit

La moglie di Halit elaborerà in fretta una contromossa, per cercare di salvare il suo matrimonio. Dopo aver accusato l’ex amica di essere una bugiarda, farà le valigie e si trasferirà temporaneamente nella sua vecchia casa.

Nella villa intanto Şengül ritratterà la sua dichiarazione, sostenendo anche con Halit di aver esagerato perché offesa dallo snobismo dell’amica. Tutto ciò non farà che convincere l’uomo di avere agito troppo precipitosamente con la moglie, e il mattino dopo sarà lui stesso a recarsi nella vecchia casa per chiederle scusa per il suo comportamento e cercare di convincerla a tornare alla villa. Yildiz però non sarà disposta a perdonarlo e – dopo aver affermato di essere stanca delle intromissioni di Ender – gli dirà che intende chiedere il divorzio.

I suoi piani sembreranno produrre gli effetti sperati, visto che il marito – nel timore di perderla – non esiterà a riempirla di costosissimi regali. Nel frattempo però Yildiz si troverà a dover gestire le richieste di Şengül: sarà proprio grazie alle affermazioni della parrucchiera che l’uomo avrà deciso di tornare sui suoi passi, e ora lei vuole un’ingente somma di denaro da Yildiz per non rivelare a Halit come stanno veramente le cose.