Un nuovo colpo di scena arriverà nelle prossime puntate Forbidden fruit. Yildiz scoprirà di aspettare un figlio da Halit e la notizia (inutile dirlo) non piacerà affatto a Ender. Quest’ultima cercherà in tutti i modi di impedire che la rivale possa diventare madre, finché non farà una scoperta clamorosa. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Forbidden fruit, trame turche: Yildiz aspetta un figlio

La notizia della gravidanza di Yildiz farà felice Halit: l’idea che presto le stanze di villa Argun si riempiranno delle grida gioiese di un bambino farà sorridere la coppia.

La loro gioia non sarà condivisa proprio da tutti, e tra le persone che gradiranno davvero poco questa nuova notizia ci sarà Ender. La ex di Halit non tarderà a realizzare che questa novità finirebbe per allontanare l’uomo ancora di più da lei, e deciderà di correre ai ripari prima che sia troppo tardi.

Ender si allea con Aysel nelle prossime puntate Forbidden fruit

Come fare per impedire che Yildiz porti a termine la sua gravidanza? Questa domanda assillerà per un po’ Ender, fino a quando la donna si renderà conto che potrà contare su un aiuto inaspettato. Aysel, la domestica di villa Argun, si dichiarerà pronta a darle una mano.

La donna le consegnerà così un flacone di pastiglie, raccomandandole di scioglierne tre in una bevanda da dare a Yildiz. Aysel si preparerà così a portare a termine il piano, e dopo aver preparato una spremuta d’arancia per la padrona, scioglierà nel bicchiere le pasticche. Ma proprio mentre Yildiz sarà sul punto di bere, Aysel verrà colta da rimorsi di coscienza.

Con una mossa inaspettata getterà a terra il bicchiere, appena un attimo prima che potesse accadere l’irreparabile.

Forbidden fruit news: Ender sorpresa dal fallimento del suo piano

Poco dopo Ender chiamerà Aysel, per sapere se ha seguito alla lettera le sue istruzioni, e se le pastiglie hanno avuto l’effetto desiderato. La domestica non se la sentirà di dirle che non avrà avuto il coraggio di far bere a Yildiz la spremuta, e si limiterà a dirle che la compagna di Halit ha bevuto tutto, ma che non ci sarà stato alcun effetto.

Questo insospettirà Ender, che vorrà capire perché le sue pastiglie abbiano fallito. Perché Yildiz non ha abortito? E se la donna avesse solo inscenato la gravidanza, e non vi fosse nessun bambino in arrivo? Quest’idea si farà sempre più strada nella mente di Ender, che cercherà un modo per scoprire se davvero le cose stiano così.

Ender fa una scoperta sensazionale nei prossimi episodi Forbidden fruit

Con l’aiuto di Caner, Ender si recherà dal dottor Yusuf (il medico che avrà comunicato a Yildiz la gravidanza).

Ender fingerà di stare male e – mentre il dottore la visiterà – Caner cercherà la cartella di Yildiz. Stavolta il suo piano non fallirà e – non appena avrà in mano le analisi della donna – saprà con certezza che avrà mentito. Correrà subito ad avvertire Halit, ma quando gli dirà che la sua compagna non aspetta nessun figlio, lui si mostrerà scettico.

“Come posso sapere che non mi stai mentendo?” le chiederà. A quel punto Ender gli consiglierà di accompagnare Yildiz a fare un test di gravidanza.

La verità potrebbe venire a galla da un momento all’altro, e per Yildiz potrebbe aprirsi un nuovo periodo buio, visto che Ender difficilmente tollererà una nuova bugia dell’amata. Curiosi di scoprire qualcosa di più su questa vicenda? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news della dizi turca Forbidden fruit.