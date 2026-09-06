Un grosso colpo do scena attende i fans di Forbidden fruit. Nel corso delle prossime puntate della soap turca infatti, scopriremo che Şahika avrà solo inscenato la sua morte. Non solo la Ekinci sarà viva, ma tornerà a tramare nell’ombra con un obiettivo stavolta davvero molto ambizioso: sposare Hasan Alì Kuiucu. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni turche Forbidden fruit: Şahika non è morta

Cosa non farebbe Şahika per riconquistare il suo posto nella holding? Estromessa da Hasan Alì, la donna ha cercato di vendicarsi e – con l’aiuto di Ender – ha preparato dei dolcetti conditi con i lassativi per Kuiucu senior. L’imprenditore però, ha fiutato l’inganno e li ha fatti mangiare prima a Mahmut e Sedai Yildiran (che passano poi l’intera giornata in bagno).

La contromossa di Hasan non tarda ad arrivare: l’uomo invita Şahika ed Ender alla villa con l’intenzione di servire loro un cocktail condito con dei medicinali. La prima ad arrivare è la Celebi, che dopo aver bevuto si snte male. La donna cade a terra e non respira, e Hasan Alì teme di aver provocato una reazione allergica che l’abbia portata alla morte. Spaventato dalle consegunze del suo gesto, chiede a Mahmut di aiutarlo a sbarazzarsi del corpo. Poco dopo arriva anche Ender, e con lei l’imprenditore finge di essere in pensiero per il ritardo della sua amica.

Mentre Ender sospetta che Hasan Alì possa aver fatto del male a Şahika, e lui avverte tutto il peso del suo gesto, la Ekinci ha in realtà finto di morire. Aiutata da Mahmut, ha inscenato la sua morte per poter poi ricattare l’imprenditore!

Mahmut complice di Şahika: cosa accade a Forbidden fruit?

Il fedele aiutante di Hasan Alì si rivela in realtà alleato di Şahika. La donna riesce a portarlo dalla sua parte grazie a una bugia: gli racconta infatti che Kuyucu Senior molti anni prima ha ucciso suo padre per impossessarsi di un terreno nel quale costruire un grosso centro commerciale. L’uomo si sente tradito, e si dice così disposto ad aiutarla.

Dopo aver preso un famrmaco in grado di rallentare i battiti del cuore, Şahika ha finto il malore. Hasan Alì ha poi chiesto proprio a Mahmut di occultare il corpo, permettendole di portare avanti un inganno dai risvolti imprevedibili.

Tutto va secondo i piani di Şahika, e la sua vendetta è appena iniziata!

Ender sospetta che Hasan Alì abbia ucciso Şahika, news Forbidden fruit

Una serie di indizi appositamente disposti da Şahika, convincono Ender che Kuiucu senior ha ucciso l’amica. A quel punto la donna accusa apertamente l’imprenditore. Il dubbio diventa poi certezza quando sul suo cellulare arriva un video che mostra Mahmut intento a “far sparire il cadavere” dalla villa di Hasan Alì.

Mentre Ender piange la morte dell’amica, quest’ultima si presenta a lei, viva e vegeta. Superato lo choc iniziale, riceve istruzioni da Şahika su come utilizzare quel video: deve ricattare l’imprenditore e pretendere da lui la restituzione delle sue azioni e di quelle dell’amica.

Spaventato davanti alla prospettiva di finire in galera, l’uomo cede al ricatto e consegna a Ender le aziuoni che le aveva precedentemente sottratto. Per quelle appartenute a Şahika tuttavia, le spiega di non poter procedere visto che – sulla base di quanto stabilito dallo statuto – può solo regalarle a un parente stretto oppure venderle dietro corrispettivo. Ma Ender non ha il denaro necessario ed escogita un altro piano per far rientrare anche Şahika in azienda.

Forbidden fruit, trame future: Şahika sposa Hasan Alì (con l’inganno)

Ender e Şahika decidono di sfruttare il fatto che la prima ha sempre mantenuto il cognome Ekinci (anche dopo aver divorziato da Kaya), per organizzare un grande inganno ai danni di Hasan Alì.

Dopo averlo costretto a sposarla, Ender si mette d’accordo con l’amica affichè sia lei a scambiarsi i voti nuziali con l’imprenditore. Nascosta stto un velo, Şahika è al fianco di Hasan Alì all’altare, dietro un fin troppo generico “signora Ekinci”. Solo quando la cerimonia è finita, Hasan Alì si accorge dell’inganno.

Alzato il velo alla sposa, l’uomo scopre di aver appena sposato una “rediviva” Şahika!

Per lui iniza una corsa contro il tempo, ed ha a disposizione solo ventiquattr’ore per far annullare le nozze senza dover affrontare una causa di divorzio. Ma la nuova signora Kuiucu non ha intenzione di rendergli le cose facili e si appresta invece a rientrare finalmente trionfante nella holding, grazie alle azioni del marito.