Una sorpresa è in arrivo per i tantissimi fans del serial drammatico turco Forbidden fruit che – dopo avere assistito alle nozze a sorpresa tra Halit Argun ed Ender Celebi – assisteranno a un nuovo divorzio lampo. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Forbidden fruit, trame turche: Halit sorprende tutti alle sue nozze

Pronto a far pagare a Yildiz il prezzo del suo presunto tradimento con Kerim İncesu, il CEO della Argun Holding, Halit farà credere a Şahika di essere pronto a sposare lei anziché la Yilmaz, e la inviterà a presentarsi alle sue nozze in abito da sposa.

Davanti alle due aspiranti e a tutti gli invitati, Halit però annuncerà di non poter sposare nessuna delle due perché è già diventato il marito di Ender pochi giorni prima.

La sorpresa lascerà di stucco sia Yildiz che la Ekinci, e quest’ultima in particolare non sarà disposta a fargliela passare liscia. E mentre il piano di Halit di portare via il piccolo Halitcan a Yildiz sembrerà procedere senza intoppi, la dark lady orchestrerà una vendetta che promette di creare grande scompiglio nella vita di tutti i protagonisti.

Şahika protagonista di un’alleanza a tre: news Forbidden fruit

La Ekinci non digerirà il fatto di essere stata presa in giro da Argun, e non sarà disposta a stare a guardare mentre l’imprenditore sarà felice al fianco della neo sposa Ender, e per questo deciderà di creare un’alleanza a tre per distruggerlo.

Per vendicarsi dei novelli sposi potrà contare sull’appoggio di Yildiz – furiosa dopo che Argun le avrà portato via Halitcan in attesa del processo che stabilità chi ne avrà la custodia – e Yiğit, furioso dopo aver scoperto che la madre avrà di nuovo sposato l’imprenditore senza dirgli nulla. Il malumore sarà piuttosto diffuso, e per la dark lady non sarà certo difficile trovare alleati perfetti per una vendetta che promette di lasciare il segno. Il ragazzo si impegnerà a far credere a Ender di volerle dare una nuova possibilità, così da potersi trasferire a villa Argun ed essere la spia di Şahika, e potrà contare anche sull’appoggio di Yildiz. Il piano necessiterà anche della complicità della domestica Aysel, che non esiterà a dare una mano alla Yilmaz.

Il piano entra nel vivo nelle prossime puntate Forbidden fruit

Quando tutto sarà finalmente pronto, la vendetta nei confronti di Ender e Halit potrà avere inizio. Come prima mossa Yiğit nasconderà nella villa alcune boccette di sonnifero, e con l’aiuto di Aysel farà credere a Halit che la nuova bambinaia appena assunta da Ender le stia somministrando al piccolo Halitcan.

La Celebi non tarderà ad accorgersi che dietro tutto questo ci sarà lo zampino di Aysel e rimprovererà aspramente la domestica. La loro conversazione dai toni accesi sarà la “ciliegina sulla torta” per Şahika, che dopo aver registrato tutto manipolerà i nastri facendo sembrare che Ender abbia rimproverato Halitcan.

Il nastro manipolato sarà poi consegnato a Kaya, che lo farà sentire ad Argun affermando di volerlo usare nella causa per l’affidamento di Halitcan. L’imprenditore andrà su tutte le furie e comunicherà a Ender che il loro matrimonio è finito.

Ormai convinto che la neo meglie abbia maltrattato il suo piccolino, l’uomo firmerà quella stessa sera le carte per il divorzio.