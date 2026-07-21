La notizia della morte di Halit Argun ha sconvolto i fans di Forbidden fruit: con la scomparsa della figura centrale della dizi turca, le trame vengono completamente rivoluzionate. Ma mentre tutti si preparano a suddividere la storia del serial in un “prima” e un “dopo”, un nuovo angosciante dilemma si profila all’orizzonte: Argun è davvero morto, o ha solo inscenato il suo decesso?

Trame turche Forbidden fruit: la morte di Halit e lo strano sms

In un nostro precedente articolo vi abbiamo già svelato che Halit Argun muore dopo una rovinosa caduta dalle scale. Questo evento promette di stravolgere gli equilibri, dividendo la storia del seria drammatio turco in un “prima” e un “dopo”.

Ma Halit muore davvero, o piuttosto inscena la sua morte? Il sospetto viene a Ender qualche settimana dopo, quando sia lei che Yildiz e Şahika riceveranno un messaggio anonimo con la scritta “sò cosa avete fatto!“.

Le tre donne – dopo aver omesso di raccontare alla polizia che Argun è caduto dalle scale durante un litigio – si chiedono chi possa essere al corrente dei fatti. Ben presto scoprono che a inviare quell’sms è stato Sitki, l’ex autista di Argun che – dopo la sua morte – è finito in rovina. L’uomo, interrogato dalle tre, da però loro l’impressione di non essere a conoscenza del litigio avvenuto il giorno della morte del suo ex datore di lavoro. Il suo comportamento però, è alquanto sospetto.

Ender sospetta che Halit sia vivo, trame future Forbidden fruit

Sitki riesce a farsi assumere come autista da Mert e Zehra, e da quel momento sembra non perdere mai di vista Ender. La Çelebi nota i suoi movimenti e controbatte seguendolo. Scopre così che Sitki si reca frequentemente in una grande banca di Istanbul, dove effettua dei movimenti per conto del suo capo.

Con qualche indagine, e l’aiuto del fratello Kaya, Ender non impiega molto a scoprire che la persona per cui opera Sitki in banca è nientemeno che Halit Argun!

A quel punto Ender inizia a sospettare che l’uomo abbia solo inscenato la sua morte, e che stia tramando da lontano per vendicarsi di lei, di Şahika e di Yildiz.

Preoccupata per le possibili conseguenze, Çelebi informa subito le due “alleate”, che però si rifiutano di darle ascolto. Intanto una nuova inquietante scoperta sconvolge ancora di più Ender, e la porta a pensare che la sua teoria (per quanto assurda) sia esatta: la donna scopre infatti che non è stata Zehra a vestire suo padre dopo la morte, ma che ha delegato il suo autista.

Halit ha solo inscenato la sua morte? Al momento gli spoiler turchi non rivelano altro, ma possiamo anticiparvi che questa storyline porterà nella trama una nota di giallo che sicuramente saprà tenere con il fiato sospeso i fans di Forbidden fruit.