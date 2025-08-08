Forbidden fruit la soap turca chiamata a “sostituire” Tradimento per tutta l’estate, prosegue a gran ritmo su Canale 5. Cosa accadrà nella quinta settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dall’11 al 15 agosto.
Forbidden fruit, trame al 15 agosto
Emir e Alihan propongono a Zeynep – ormai esausta e sotto pressione – di uscire con loro. In un primo momento la giovane si mostra riluttante, ma alla fine accetta. La serata però prende una piega difficile fin dai primi momenti.
Zeynep finisce per abusare dell’alcool e – visibilmente ubriaca – litiga con gli amici e con Alihan. Tutto questo contribuisce al crearsi di una situazione decisamente scomoda. La tensione tra la ragazza e Alihan da origine a dei malintesi, che generano tensioni anche con Halit e Yildiz.
Trame Forbidden fruit, spoiler al 15 agosto: la scoperta di Zehra
Per la famiglia di Halit arriva il momento di adattarsi alla nuova abitazione, tra inevitabili tensioni e attimi di serenità. A far precipitare le cose contribuisce una scoperta di Zehra: Sinan – il suo compagno – sta progettando una fuga d’amore con un’altra donna.
Nel momento in cui viene a sapere i piani del partner, Halit sprofonda nella tristezza, e a peggiorare la situazione ci si mette anche Zehra, che non tarda ad accusarla di aver agito con troppa leggerezza facendole notare come – il suo comportamento – abbia provocato anche dei danni economici.
Tensioni familiari nelle prossime puntate Forbidden fruit
Mentre Zeynep si dedica a riordinare la sua camera, Yildiz è esasperata dal ritorno di Zehra in casa.
Alihan vorrebbe chiarirsi con Halit e Yildiz, e spiegare loro che – sebbene lui e Zeynep si siano addormentati insieme – tra loro non c’è più nulla. Per cercare di spiegarsi, il giovane organizza una cena.
Contrattempo mediatico nei prossimi episodi Forbidden fruit
Yildiz e Defne partecipano a un evento mondano e – durante la serata – avviano senza accorgersene una diretta social. I loro commenti sulla manager del locale finiscono così in rete, provocando un effetto valanga.
Quando Halit viene a sapere cosa è accaduto, reagisce molto duramente.
Cos’altro accade nella soap di Canale 5?
Cem è sempre più interessato a Zeynep, e questo provoca attacchi di gelosia in Alihan.
Lila fa fatica a sopportare quel clima teso che si è creato in casa, e decide di uscire con un’amica. Durante la serata conosce Ates, un giovane affascinante che la invita a una festa. Lila racconta una bugia ai genitori e si prepara a trascorrere fuori la notte.
Zerrin da incarico a Caner di sorvegliare Zeynep e Alihan: vuole assicurarsi che i due non si riavvicinino, mentre trama per spingere l’uomo verso Hira. Ma il suo piano sembra non correre pericoli, visto che Zeynep non è affatto intenzionata ad ascoltare le avances di Alihan. La ragazza è invece attratta da Cem.
Un nuovo evento mondano costringe Ender e Yildiz a un faccia a faccia: le vecchie rivalità riemergono con tutta la loro forza.
Yildiz decide di organizzare una festa per inaugurare la nuova casa, ma la serata prende una piega inaspettata quando Lila – ignorando il divieto di uscire impostole dal padre – chiede a Yildiz di coprirla e scappa,
Alihan blocca Zeynep in ascensore, determinato a scoprire quali siano i suoi veri sentimenti. Il ragazzo le chiede unaltra chance, e le consegna una videocassetta che contiene l’indizio sul luogo in cui la aspetterà. Zeynep è indecisa sul da farsi, e si confida con sua sorella Yildiz. Alla fine però decide di accettare e si reca nel luogo dell’appuntamento. Lui però ha un contrattempo e non si presenta.