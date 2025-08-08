Mentre Zeynep si dedica a riordinare la sua camera, Yildiz è esasperata dal ritorno di Zehra in casa.

Alihan vorrebbe chiarirsi con Halit e Yildiz, e spiegare loro che – sebbene lui e Zeynep si siano addormentati insieme – tra loro non c’è più nulla. Per cercare di spiegarsi, il giovane organizza una cena.

Contrattempo mediatico nei prossimi episodi Forbidden fruit

Yildiz e Defne partecipano a un evento mondano e – durante la serata – avviano senza accorgersene una diretta social. I loro commenti sulla manager del locale finiscono così in rete, provocando un effetto valanga.

Quando Halit viene a sapere cosa è accaduto, reagisce molto duramente.

Cos’altro accade nella soap di Canale 5?

Cem è sempre più interessato a Zeynep, e questo provoca attacchi di gelosia in Alihan.

Lila fa fatica a sopportare quel clima teso che si è creato in casa, e decide di uscire con un’amica. Durante la serata conosce Ates, un giovane affascinante che la invita a una festa. Lila racconta una bugia ai genitori e si prepara a trascorrere fuori la notte.

Zerrin da incarico a Caner di sorvegliare Zeynep e Alihan: vuole assicurarsi che i due non si riavvicinino, mentre trama per spingere l’uomo verso Hira. Ma il suo piano sembra non correre pericoli, visto che Zeynep non è affatto intenzionata ad ascoltare le avances di Alihan. La ragazza è invece attratta da Cem.

Un nuovo evento mondano costringe Ender e Yildiz a un faccia a faccia: le vecchie rivalità riemergono con tutta la loro forza.

Yildiz decide di organizzare una festa per inaugurare la nuova casa, ma la serata prende una piega inaspettata quando Lila – ignorando il divieto di uscire impostole dal padre – chiede a Yildiz di coprirla e scappa,

Alihan blocca Zeynep in ascensore, determinato a scoprire quali siano i suoi veri sentimenti. Il ragazzo le chiede unaltra chance, e le consegna una videocassetta che contiene l’indizio sul luogo in cui la aspetterà. Zeynep è indecisa sul da farsi, e si confida con sua sorella Yildiz. Alla fine però decide di accettare e si reca nel luogo dell’appuntamento. Lui però ha un contrattempo e non si presenta.