Nuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Nella settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio assisteremo a episodi nei quali la tensione sarà davvero altissima. Al centro delle trame la proposta di matrimonio che Halit fa a Salika, e l’annuncio di Yildiz, che piomba alla festa di compleanno della donna per mostrare a tutti la sua gravidanza. Ma cosa accadrà? Scopriamo in dettaglio le trame settimanali Forbidden fruit.

Anticipazioni Forbidden fruit: Ender in ansia per Halit

L’arrivo di Philipp, il figlio del defunto marito di Sahika, porta un po’ di scompiglio. A essere sconvolta più di tutti è Ender, che lo incontra e grazie a lui scopre una sconvolgente verità su Erim.

Preoccupata, la donna corre da Halit per metterlo in guardia, ma poco dopo – quando cerca di ricontattare Philipp per far credito alle sue affermazioni – scopre che non può più aiutarla.

Più tardi Yigit si reca alla villa, intenzionato a rivelare a Ender di essere suo figlio. Quando arriva però, lei lo respinge duramente. Ender a quel punto prova a incastrare Sahika, ma tutto quello che riesce a fare è registrare una velata minaccia di lei sul suo cellulare.

Caner fa una “sorpresa” a Zehra nelle prossime puntate Forbidden fruit

Zehra si confida con sua sorella Lila, e le confessa di essere innamorata di Caner. La sorella la incoraggia a seguire il suo cuore, tanto che la giovane pensa seriamente di accettare la proposta di matrimonio che lui le ha fatto.

Quando tutto sembra andare verso il lieto fine però, è lo stesso Caner a sorprenderla con una decisione che potrebbe cambiare per sempre il loro destino.

Forbidden fruit, cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Yildiz cerca di riavvicinarsi a Halit, ma lui sembra intenzionato a portare avanti le pratiche per il divorzio. Improvvisamente però, arriva una novità che potrebbe cambiare il corso degli eventi: Yildiz aspetta un figlio!

In seguito i due venogno raggiunti da Emir, che ha una notizia terribile: Ender è caduta in mare e la sua vita è appesa a un filo. Yildiz a quel punto decide di allontanarsi da tutto e da tutti.

Con un salto temporale ci ritroviamo otto mesi dopo, e assistiamo a una scena completamente diversa. Halit ha al suo fianco Sahika, ed Erim è caduto in depressione. Yildiz sta per partorire, ma sogna di tornare in città. E mentre qualcosa la frena, rimangono molti interrogativi sul suo futuro.

Halit e Sahika annunciano le loro nozze, mentreKaya decide di lasciare il lavoro in azienda e tornare a fare l’avvocato. Siu richiesta della futura signora Argun, Yigit da a Erim delle gocce di nascosto, convinto che possano solo fargli bene. La proposta di matrimonio arriva nel giorno del compleanno di Sahika, e non è l’unica novità della festa: anche Yildiz decide di rivelare la sua gravidanza, lasciando gli ospiti ammutoliti.