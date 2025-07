Forbidden fruit la soap turca chiamata a “sostituire” Tradimento per tutta l’estate, prosegue a gran ritmo su Canale 5. Cosa accadrà nella quarta settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dal 28 luglio al 1° agosto.

Forbidden fruit, trame al 1° agosto

Yildiz si trasferisce nella villa di Halit e qui inizia un nuovo capitolo della sua vita. Può contare sul supporto di Rebbiye, consulente d’immagine che la aiuterà a diventare una donna di successo. Per iniziare il cambiamento, Rebbiye le consiglia un nuovo taglio e un colore in voga per i capelli.

La convivenza con Ender però si fa sempre più difficile. Quest’ultima – trasferitasi da lei per stare vicina al figlio Erem – non perde occasione per metterla in difficoltà. Neppure i ripetuti inviti di Halit a lasciare in pace sua moglie sembrano avere alcun effetto. Ender promette, ma poi escogita nuove tattiche, ancora più subdole, per rendere la vita di Yildiz un inferno. Tra gli stratagemmi che escogita c’è anche quello che mira a rovinare una serata romantica della coppia, con la scusa di dover reperire un medicinale per Erim, dopo che lei stessa lo aveva buttato via.

Trame Forbidden fruit, spoiler al 1° agosto

Zeynep è turbata dalla vicinanza di Alihan in ufficio, e cerca un modo per farsi licenziare. Lui però non cede. Intanto Cem non può fare a meno di notare le sue qualità e apprezzare molto il suo lavoro.

Il compleanno di Lila è alle porte, e tutti in famiglia si preparano a festeggiare. Il clima però è tutt’altro che sereno, con le ex mogli di Halit che non perdono occasione per punzecchiarsi e criticare Yildiz. Zeynep – che si trova alla villa per sostenere la sorella – finisce per sentirsi spesso a disagio.

Il clima si fa ancora più teso quando gli ufficiali giudiziari si presentano alla porta, per recuperare il denaro di un debito contratto da Zehra. La ragazza aveva chiesto il prestito per aprire una clinica, ma Halit è furioso davanti all’azione della figlia e la rimprovera duramente. Lei fugge via in lacrime e si rifugia da Sinan, che le consiglia di non chiudere la struttura ma intestarla a lei.

Halit fa infuriare Yildiz nelle prossime puntate Forbidden fruit

La “trasformazione” di Yildiz è ormai completata, e Rebbiye decide che è arrivato il momento di introdurla in un giro esclusivo di donne ricche e influenti. Tutto questo finisce per provocare la gelosia di Sengul, che accusa l’amica di essersi lasciata cambiate per i soldi.

Il nuovo look di Yildiz però, non riesce a proteggerla dai continui tentativi di sabotarla di Ender. che non perde occasione per rovinare anche i piccoli momenti che lei vorrebbe ritagliarsi con il marito. Yildiz riesce a farsi affidare da lui la gestione della caffetteria, ma una nuova “bomba” è pronta a scoppiare. La storyline prende il via nel momento in cui Ender organizza un servizio fotografico alla villa, senza prima chiedere il permesso ai proprietari. Quando Yildiz lo viene a sapere si infuria, e la sua rabbia cresce quando Halit decide di prendere le parti di Ender.

A tutto questo si aggiunge una mossa della Rew Unique, che lancia sul mercato una nuova collezione con il nome “Ender Argun”. L’evento di lancio viene organizzato all’Avenue, e proprio in quell’occasione Yildiz decide di fare un colpo di testa. La donna irrompe nella serata evento, e fa un annuncio inaspettato. Se da un lato tutto questo riesce a mettere in imbarazzo Ender, costringendola a lasciare la festa, dall’altro non fa che aumentare il suo risentimento nei confronti della moglie di Halit. La donna escogita un piano per liberarsi definitivamente di lei, e propone a Yildiz una tregua: attenzione però, perché si tratterà solo dell’ennesimo inganno!

Cos’altro accade nella soap di Canale 5?

Alihan, nel corso di una riunione, nota che tra Zeynep e Cem la complicità si fa sempre più crescente. In preda alla gelosia, decide di partire senza avvertire nessuno. Gli attacchi di panico scaturiti dalla sua gelosia, lo costringono a entrare in terapia, e proprio durante una seduta emergono i suoi ricordi d’infanzia, con l’esperienza traumatica vissuta nel momento in cui scoprì il tradimento della madre.

I sospetti di Alihan su Cem e Zeynep sembrano però fondati, visto che l’uomo gli confessa di essere attratto da lei. A quel punto Alihan – per cercare di allontanarlo – gli propone di tornare a lavorare nella sede di Atlanta. La sua mossa però finisce per rivoltarglisi contro: Cem accetta l’offerta e propone a Zeynep di seguirlo come sua assistente. La giovane afferra al volo l’opportunità di prendere le distanze da Alihan e si prepara a partire per gli Stati Uniti, con Cem e Kevin.

Alihan si sente perso all’idea che non la rivedrà più, e si confida con Hakan che gli consiglia di passare all’azione e provare a riconquistarla, prima che sia troppo tardi. Il consiglio dell’amico avrà l’effetto desiderato? Per scoprirlo insieme a noi vi invitiamo a seguirci.