Forbidden fruit la soap turca prosegue a gran ritmo su Canale 5 e si prepara a regalarci nuovi colpi di scena. La serie tv va in onda dal lunedì al venerdì in daytime. Cosa accadrà nella sedicesima settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dal 27 al 31 ottobre.

Forbidden fruit, trame al 31 ottobre

Ender – con una scusa – invita Zehra a una festa organizzata dalla famiglia Aydin. L’invito però nasconde un secondo fine, e d’accordo con Yildiz vuole farle credere che tra Kemal e Irem vi sia una relazione.

Intanto Halit riceve una notizia sconvolgente: il suo vecchio e caro amico Tuncer Karaduman è morto! La sua morte scatena in Halit una serie di ricordi e sensi di colpa.

Trame Forbidden fruit, spoiler al 31 ottobre

La richiesta di affidamento per Emir presentata da Ender scatena forti tensioni familiari. La situazione peggiora ulteriormente quando Caner dice a Ender che Zeynep esce con Dundar. In realtà però, si tratta solo di una messinscena che la giovane ha architettato per fare ingelosire Alihan.

Contando sulla complicità di Yildiz, la coppia partecipa alla festa. La vista di Zeynep con Dundar ferisce Alihan, che non può nascondere il suo turbamento nel vedere la sua ex accanto a un altro uomo.

Approfittando della confusione nei festeggiamenti, Irem mette una lettera nella tasca della giacca di Kemal. La donna non si accorge di essere osservata da Zehra. Poco dopo quest’ultima si impossessa della giacca di Kemal, e vorrebbe recuperare il biglietto, ma questo è misteriosamente sparito.

Cosa c’era scritto nella lettera? Zehra inizia a sospettare che Kemal la tradisca!

Forbidden fruit, cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

A sorpresa Dundar prende il microfono e dedica una canzone a Zeynep. Questo provoca una fitta di gelosia in Alihan che – incapace di controllarsi – decide di abbandonare la festa con Ender.

Zehra non riesce a cancellare i suoi sospetti, e si confida con Ender. Irem, sebbene sia fidanzata con Hakan, sta cercando di conquistare Kemal attratta dal suo denaro? Per scoprirlo iZehra inizia a seguirlo, finendo sempre più in una rete di manipolazioni.

Poco dopo, Ender incontra Irem e le svela che Yildiz l’ha ingannata, convincendola ad andare a casa di Kemal con una bugia. La rivelazione mette la ragazza in grave difficoltà, costringendola a mentire ad Hakan, che, sentendosi tradito, la lascia.

Intanto, Yildiz riceve una notizia devastante: Kemal e Zehra annunciano di essersi sposati. La notizia getta nella disperazione la dona, che chiede a Zeynep di accompagnarla alla festa di nozze, pur sapendo che per lei sarà straziante assistere alla gioia della coppia.