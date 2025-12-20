Sarà una settimana particolare quella che si prospetta per i fans di Forbidden fruit. La soap turca andrà infatti in onda solo lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 dicembre su Canale 5, tre soli appuntamenti in daytime che però promettono di regalarci molti colpi di scena. Cosa accadrà? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Forbidden fruit, trame settimanali: Zeynep nei guai

Dundar e Zeynep avranno un nuovo confronto nelle prossime puntate Forbidden fruit. Stavolta però, il ragazzo non sarà affatto accondiscendente. Dopo essere stato abbandonato dalla donna sull’altare, Dundar avrà intenzione di vendicarsi.

Ormai fuori controllo, rapirà Zeynep e la rinchiuderà in una stanza. Lei cercherà invano di farlo ragionare, spiegandogli che il sequestro è un reato grave, ma Dundar non sarà disposto a sentire ragioni e la costringerà a fare una videochiamata alla madre.

Forbidden fruit news: Dundar punta una pistola contro Asuman

Non sarà solo Zeynep a correre seri rischi nelle mani di Dundar. La giovane infatti – proprio quando partirà la videochiamata – scoprirà che anche sua madre sarà tenuta in ostaggio.

Zeynep vedrà un uomo puntare una pistola alla tempia di Asuman e – temendo il peggio – deciderà di assecondare il suo sequestratore.

Trame Forbidden fruit, spoiler al 24 dicembre

Nel frattempo Alihan inizierà a preoccuparsi perché Zeynep non risponde alle sue chiamate e si recherà a casa sua. Dopo aver parlato con Emir capirà che qualcosa non va e i due decideranno insieme di sfondare la porta.

Una volta all’interno riusciranno a neutralizzare lo sconosciuto che teneva in ostaggio Asuman, ma una domanda resterà aperta: dove sarà Zeynep?

Alihan chiamerà Halit e gli spiegherà cosa è accaduto, pregandolo di mettersi in contatto con il padre di Dundar, il solo che potrebbe aiutarli a ritrovare la giovane.

Forbidden fruit, news al 24 dicembre

Fortunatamente l’operazione darà i migliori risultati, e Zeynep verrà liberata. Potrà così tornare a casa, dove troverà ad attenderla Yildiz e Asuman. Nonostante lo choc subito, Zeynep vorrà riprendere al più presto la routine quotidiana e si recherà insieme a Alihan a vedere una casa nella quale i due potrebbero trasferirsi.

Alihan chiederà a Zeynep di sposarsi al più presto, e poi i due si concederanno un pranzo romantico.

Forbidden fruit, cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Proprio nel corso del pranzo a lume di candela, il telefono di Alihan squillerà. Dall’altro capo ci sarà Elif, un’amica dell’uomo. Lui la inviterà a unirsi a loro e la cosa infastidirà parecchio Zeynep. Quando Elif li raggiungerà, apparirà subito evidente una tensione tra le due donne.

Nel frattempo Asuman incontrerà Mustafà e gli comunicherà di essere riuscita a trovare un acquirente per la casa. Lui ribadirà che – una volta ottenuto il denaro – sparirà dalla vita sua e delle figlie.