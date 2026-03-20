Nuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Nella settimana dal 21 al 27 marzo assisteremo a episodi nei quali la tensione sarà davvero altissima. Al centro delle trame troviamo una festa di fidanzamento a sorpresa, che Şahika organizzerà per ufficializzare la sua relazione con Halit. Un imprevisto però trasforma tutto, e cancella proprio quell’evento che la donna avrebbe voluto festeggiare. Vi ricordiamo che giovedì 26 marzo, la serie tv turca andrà in onda anche in prima serata su Canale 5.

Anticipazioni settimanali Forbidden fruit, trame dal 21 al 27 marzo

La relazione tra Şahika e Halit prosegue senza intoppi, e la donna pensa di festeggiare la loro unione con un evento che dovrebbe ufficializzare il legame. Organizza così una festa di fidanzamento a sorpresa, che però si trasforma in un incubo, quando all’evento si presenta Ender.

La Çelebi arriva alla festa con una notizia che sorprende tutti: Halit non ha nessuna intenzione di divorziare da Yildiz!

Ferita e derisa pubblicamente, Sahika reagisce con una rivelazione altrettanto compromettente: Yigit è il figlio di Ender e Kaya ed è stato abbandonato alla nascita!

Il botta e risposta tra le due donne finisce per scatenare il caos. Kaya si infuria con Ender per avergli nascosto per anni la paternità, e la informa che intende trasferirsi a casa di Yigit e Lila, mentre Halit caccia Sahika di casa e obbliga Yildiz a trasferirsi con il figlio a villa Argun.

Trame Forbidden fruit: Ender respinta dai suoi figli, Leyla rapita

Le conseguenze della clamorosa rivelazione di Şahika non tardano ad arrivare: Ender prova a riavvicinarsi ai suoi figli, ma viene respinta con fermezza sia da Emir che da Yigit. Solo Yildiz – tornata alla villa da vincitrice – sembra offrirle il suo appoggio.

In una storyline parallela vedremo Leyla nei guai. La donna viene rapita da Hilmi e minacciata al solo scopo di impedirle di parlare con la polizia. Yildiz scopre che Leyla è stata rapita e riesce a portarla in salvo, e a nasconderla a villa Argun all’insaputa di tutti.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Lila – dopo aver scoperto che Yigit l’ha sposata solo per eseguire un ordine di Şahika – accetta l’annullamento del matrimonio. A sorpresa però, è il ragazzo a rifiutarsi di firmare i documenti, affermando di amarla davvero.

Hilmi è determinato a ritrovare Leyla e fa irruzione con i suoi uomini a casa di Kaya. Nel corso della colluttazione parte un colpo e una guardia rimane ferita.

Şahika porta avanti il suo piano con il finanziatore Pierre, che però pretende le quote di Ender. La donna rifiuta e Halit la costringe a cederle con la forza.

Nadir è profondamente deluso da Şahika, e le ordina di lasciare tutto. La reazione della donna è imprevedibile: decide di avvelenare Halit, Ender, Yildiz e Aysel facendoli finire tutti in ospedale!