Forbidden fruit la soap turca chiamata a “sostituire” Tradimento per tutta l’estate, è entrata nel vivo. Dopo essere arrivata lo scorso 30 giugno su Canale 5, ha già ampiamente dimostrato di avere tutti gli “ingredienti” per conquistare il pubblico italiano. Cosa accadrà nella quarta settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dal 21 al 25 luglio.

Forbidden fruit, trame al 25 luglio

Kemal si reca a casa di Zeynep per convincerla a parlare con Yildiz. Nel corso della conversazione, lui finisce per rivelarle che l’ama ancora. È convinto che il legame tra Yildiz e Halit non sia dettato dall’amore, ma solo da motivi prettamente economici. Promette a Zeynep di starle lontano, pur continuando nel frattempo il suo doppio gioco con Ender.

Yildiz dice a Zeynep di essersi avvicinata a Kemal, dopo che quest’ultimo l’ha aiutata a smascherare l’inganno di Halit. Le confida anche la sua intenzione di non divorziare, almeno fino a quando non avrà garanzie per un futuro sereno: pur non amandolo, non vuole rinunciare al sostegno che lui da a entrambe. Zeynep – dal canto suo – è delusa dopo aver sorpreso Alihan con Hira, e scoperto che l’amica ne è innamorata.

Trame Forbidden fruit, spoiler al 25 luglio

Kemal non mantiene la promessa fatta a Zeynep, e invita Yildiz a fuggire con lui. Lei però è indecisa.

Intanto Ender elabora un piano per avvicinarsi a un ricco uomo d’affari rivale di Halit. Una volta in contatto con Erdem Bilir – questo è il suo nome – gli propone di diventare soci. Il suo vero scopo è quello di ostacolare il matrimonio tra Halit e Yildiz, e per questo si mette in contatto con l’avvocato dell’uomo, chiedendogli di convincerlo a far firmare un accordo prematrimoniale al futuro sposo.

L’arrivo del legale nell’ufficio di Halit viene però notato da Yildiz, che non tarda ad accorgersi delle sue intenzioni e decide di giocare d’anticipo. La donna propone per prima un accordo prematrimoniale, sorprendendo piacevolmente il futuro marito che – compiaciuto – le dice che non ce n’è bisogno.

Un’alleanza pericolosa nelle prossime puntate Forbidden fruit

Ender e Zerrin si alleano, decise entrambe a liberarsi di Yildiz. Ender – furiosa per l’imminente matrimonio – aspetta Yildiz nel negozio di abiti da sposa e la aggredisce verbalmente, dicendole che non potrà mai liberarsi di lei. Subito dopo assume Caner, e lo incarica di indagare sul passato della donna a Bursa.

Alihan si reca in un rifugio per cani insieme a Zeynep, per portare là un cucciolo che ha trovato. I due trascorrono una giornata serena fuori dall’ufficio.

Halit prende parte a un evento organizzato da Osman. L’uomo non sa che dietro tutto questo c’è lo zampino di Ender. Quando Yildiz lo scopre, si infuria con il marito.

La madre di Zeynep e Yildiz – Asuman – arriva in città per le nozze e critica la cerimonia modesta che la coppia ha organizzato. Ben presto Yildiz scopre che sua madre ha ripreso l’attività di sensitiva e litiga con lei. Nel corso della conversazione le fa presente come – sia lei che Zeynep – abbiano sempre provato vergogna per quell’occupazione decisamente inusuale della madre. Asuman le promette di abbandonare la sua professione, e il giorno dopo riparte.

Cos’altro accade nella soap di Canale 5?

Mentre Yildiz si cala entusiasta nel ruolo di moglie di Halit, e prende parte a una colazione di famiglia durante la quale lui la invita a un evento benefico organizzato da Zehra, Zeynep è in ansia per la sua relazione nascosta con Alihan. La sua tensione cresce quando la sorella si presenta in ufficio e assume un atteggiamento un po’ troppo amichevole con l’uomo.

Nel frattempo Zehra e Sinan portano avanti il sogno di aprire insieme una clinica estetica e si avvicinano sempre più. Ender – grazie a Erim – riesce a ottenere una casa più decorosa.

Alihan viene colto da un attacco di panico durante una conversazione con Hakan. Questo finisce per convincerlo che l’amore porta solo guai, e ad annullare l’appuntamento che aveva con Zeynep. Il giovane rimane a casa, a fissare le fedi e l’anello che aveva comprato per lei.

Ender e Caner escogitano un nuovo modo per mettere in imbarazzo Yildiz. Le due incaricano Aysel di portarle un falso invito alla cerimonia di incoronazione del re della Repubblica di Lombeliko. Lei accetta entusiasta, e invita Sengul ad accompagnarla all’evento. Quando giungono lì però, trovano solo i giornalisti che rivelano la bufala e le umiliano pubblicamente. Halit si infuria, mentre Zehra e Lila ridono di Yildiz.

Nonostante l’umiliazione, il finto evento fa guadagnare alla ragazza grande popolarità sui social. Halit però è deluso, e decide di insegnarle a comportarsi in modo più consono al suo status sociale, affidandola alla life coach Rebbiye. Nel frattempo Erim – dopo essere stato deriso a scuola per l’ingenuità della matrigna – ha un malore. Il ragazzo sviene sotto gli occhi del padre, che lo porta di corsa in ospedale.