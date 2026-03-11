Nuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Nella settimana dal 14 al 20 marzo assisteremo a episodi nei quali la tensione sarà davvero altissima. Al centro delle trame troviamo Sahika, intenta a portare avanti un piano per convincere Halit che Yildiz lo sta tradendo. Vi ricordiamo che da giovedì 19 marzo, la serie tv turca andrà in onda anche in prima serata su Canale 5.

Anticipazioni settimanali Forbidden fruit, trame dal 14 al 20 marzo

Ender riesce a recuperare parte del denaro che le spettava da Halit e – nel corso dell’inaugurazione di una galleria d’arte – ha occasione di incontrare Fehmi e si trova a pensare che la sua voce non è affatto nuova: è forse collegato a Sahika?

Quest’ultima intanto porta avanti i suoi piani per incastrare Yildiz, e si prepara a far credere a Halit che sua moglie abbia una relazione con Emir.

Forbidden fruit news: i sospetti di Halit

Lo stratagemma architettato da Sahika sembra riuscire a dare i suoi frutti, visto che Halit si mostra piuttosto sospettoso con la moglie, al punto di arrivare a chiedere a Sitki di controllarla e riferirgli ogni suo spostamento.

Argun spera di riuscire a coglierla in fallo, ma Yildiz lo scopre e decide di reagire. Insieme a Lila, Ender, Zehra, Asuman, Emir e Caner organizza uno scherzo ai danni di Halit, per smascherare il suo piano.

Trame puntate italiane Forbidden fruit

Nel frattempo alla villa c’è Zehra, entusiasta all’idea di partecipare a una trasmissione televisiva. La donna rivela a Yildiz di essere stata invitata per parlare del suo libro, e le chiede di partecipare anche lei. Il programma televisivo però, si rivela tutt’altro che culturle, e nel corso del programma le due donne si trovano al centro di uno scandalo mediatico che coinvolge Yildiz, alimentando nuove tensioni.

Ender fa di tutto per riavvicinare Yildiz e Halit e riportare uncerto equilibrio in famiglia, anche se le mosse di Sahika non le facilitano il compito. La Çelebi prova a convincere Yildiz che Halit – nonostante tutto – ha dei lati positivi e potrebbe essere un buon padre, ma l’altra le risponde respingendo ogni proposta e definendola la più accanita sostenitrici nel fan club a favore del marito.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Lila e Yigit continuano a vedersi di nascosto, anche se lui sembra riluttante a portare avanti una relazione a causa delle sue difficoltà economiche. Zehra viene travolta da molta popolarità, e decide di aprire un canale online con l’aiuto di Akin.

Il patto segreto tra Ender e Yildiz per smascherare Sahika prosegue, e le due donne vengono aiutate da Lila ed Erim che portano Halit a cena con il figlio piccolo, per riaccendere in lui il senso della famiglia. Ma Sahika non intende rimanere ferma a guardare mentre le due donne cercano di isolarla, e prova a far colpo su Halit con l’immagine di una giovane fragile e sola.

Lila e Yigit si sposano di nascosto, suscitando l’ira di Argun. Il mattino dopo le nozze, il ragazzo se ne va, seguendo le istruzioni di Sahika.