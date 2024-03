Come ogni anno, la rivista statunitense Forbes ha stilato la classifica degli attori e delle attrici più pagati nel corso del 2023. Scopriamo insieme i nomi dei 10 protagonisti di questa speciale lista.

Adam Sandler è l’attore più pagato del 2023

Lo scorso anno, sono aumentate di circa il 59% le presenze in sala per quanto riguarda il cinema in Italia. A far crescere il numero di spettatori sono stati anche dei film che hanno fatto registrare il record di incassi come ‘Barbie‘ e ‘C’è ancora domani‘ di Paola Cortellesi. Ma chi sono stati gli attori più pagati nel 2023? La rivista statunitense Forbes ha stilato la classifica che vede ai primi posti alcuni dei volti più amati di Hollywood.

Il primo è Adam Sandler con 73 milioni di dollari. L’attore statunitense deve parte dei suoi ricavi a Netflix, piattaforma per cui interpreta film e a cui ha concesso in licenza una parte delle sue commedie. Al secondo posto si piazza Margot Robbie, la protagonista di ‘Barbie’ con 59 milioni di dollari. Sul gradino più basso del podio c’è Tom Cruise con 45 milioni di dollari, reduce dal successo di Top Gun: Maverick e dalla stagione trionfale di Mission Impossible. Al quarto posto ci sono a pari merito, con 43 milioni di dollari, Ryan Gosling (il Ken di Barbie) e Matt Damon. Su dieci posizioni solo due sono donne, oltre Margot Robbie c’è anche Jennifer Aniston, con 42 milioni, che ha recitato con Adam Sandler in Mistery Murder 2.

La classifica dei 10 attori e attrici più pagati secondo Forbes

Questa la classifica completa secondo Forbes: