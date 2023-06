Flavio Insinna saluta il pubblico de ‘L’Eredità‘. Il conduttore romano, alla guida del programma dal 2018 quando prese il posto di Fabrizio Frizzi, ha detto addio ai telespettatori prima della ghigliottina. Quella di domenica 18 giugno è stata l’ultima puntata del quiz show andata in onda in questo mese dato che il suo posto verrà preso per la stagione estiva da ‘Reazione a Catena’. Vediamo quindi cosa ha detto Flavio Insinna e chi lo sostituirà dal prossimo anno.

Flavio Insinna saluta commosso l’Eredità: chi ci sarà al suo posto

Dopo 5 anni, si dividono le strade di Flavio Insinna e de ‘L’Eredità’. Il gioco pre serale in onda su Rai1 prima del Tg è da anni un punto di riferimento per i telespettatori. Adesso però a condurlo a gennaio 2024 non ci sarà Flavio Insinna. Il suo posto infatti sembra essere destinato a Pino Insegno, molto stimato e apprezzato dal governo della premier Giorgia Meloni. Il conduttore romano infatti prima del gioco clou, la ghigliottina, ha voluto salutare il pubblico da casa con poche parole che però lo hanno fatto commuovere.

“Ringraziare è un obbligo dell’anima, del cuore, con la voglia di ringraziare la Rai, chi mi ha voluto, Banijay e le nostre produzioni, le nostre case, le nostre famiglie, mamma Rai, mamma Banijay, tutte le squadre, grandi, piccini, le signore, le ragazze, i ragazzi, tutti, davvero. È stata una cavalcata straordinaria anche questa stagione. Vorrei solo dirvi: sembra mille anni fa i Mondiali di calcio, le puntate medie, lunghe, corte, storte, rigori, e voi c’eravate sempre.

La guerra che c’è ancora e voi c’eravate sempre. Emergenze di tutti i tipi, la vostra generosità e voi ci siete stati sempre e ci siete sempre. Quindi io ringrazio tutte, tutti quelli che rendono possibile L’Eredità e il grazie gigante è quello per voi. Se mi dovessero chiedere non la parola della ghigliottina di questa sera, ma la mia eredità, la mia eredità siete voi. La vostra voglia di essere qua, comunque, sempre, con la piaggia, con il sole, ritrovarsi qua, l’appartenenza, la fedeltà, l’amicizia, la voglia di giocare, di partecipare tutti insieme. Se mi dovessero chiedere “ma qual è la tua eredità?” è quella frase là, quella bellissima: “Flavio, tu ceni a casa mia”. Grazie, grazie, grazie, davvero, con tutto il cuore. Grazie, voi cenate nel mio cuore“.

♥️Famiglia de L’Eredita’♥️Grazie. Senza di voi, tutte voi,tutti voi,non sarebbe stato possibile. ♥️Grazie pic.twitter.com/BycZ6i0wiw — Flavio Insinna (@insinnaflavio) June 18, 2023

Il suo è sembrato quindi un addio definitivo, con tanto di inchino al pubblico da casa.

Al posto de L’Eredità in onda Reazione a Catena

Al posto de l’Eredità andrà in onda Reazione a Catena. Il gioco estivo, condotto da Marco Liorni (confermatissimo alla guida del programma), terrà compagnia agli italiani per tanti mesi. Il quiz infatti durerà fino a dicembre 2023. Da gennaio tornerà in palinsesto L’Eredità.