Flavio Insinna farà ancora L’Eredità? Ad oggi l’ufficialità per la riconferma manca. Il popolare conduttore di Roma ha chiuso l’ultima puntata di domenica 28 giugno 2020 tra ringraziamenti e scaramanzie e, stando alle ultimissime parole in tv, almeno per ora non sembrerebbe così scontato l’ok anche per la prossima edizione del fortunato quiz di Rai 1. In questo senso, per le news ufficiali del caso bisognerà attendere la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti della Rai, al momento prevista verso metà luglio.

Flavio Insinna farà ancora L’Eredità? I saluti del conduttore nell’ultima puntata del 28 giugno 2020: “Se sarà…”

Nel chiudere la diciottesima stagione de L’Eredità, infatti, Flavio Insinna si è preso qualche secondo per ringraziare tutta la squadra del programma targato Banijay e si è così rivolto ai telespettatori del seguitissimo preserale di Rai 1.

“La mia ghigliottina di questa sera – ha detto il conduttore in tv – è la parola insieme. Avete scelto di essere insieme a noi e noi abbiamo cercato di meritare questo stare insieme. Per scaramanzia non ci diciamo date. Quando sarà, se sarà, noi lo speriamo che possa essere ancora, questo tempo insieme. Ci diamo un appuntamento. Ci troviamo. Quindi a presto…“.

Frasi, forse non immediatissime, che in qualche modo sembrano confermare l’andazzo di non certezza pre – palinsesti, con l’arrivo del neo direttore di Raiuno Stefano Coletta che potrebbe cambiare, com’è nella regolarità delle cose, la linea del preserale già dettata negli ultimi anni da Teresa De Santis e, prima ancora, da Angelo Teodoli.

Preserale di Rai 1 che, va detto, è stato di fatto il solo a riattivarsi in tv, con la necessaria ripartenza dopo lo stop di programmazione per il Coronavirus e con due mesi di puntate speciali realizzate a fini di beneficenza e non senza le difficoltà del caso in fase di registrazioni.

L’Eredità Per l’Italia, quanto hanno vinto i campioni?

E a proposito di beneficenza, anche se i campioni di domenica non hanno vinto alcunché, proprio gli speciali de L’Eredità per l’Italia hanno invece raccolto un consistente gruzzoletto da donare ai vari enti ed associazioni.

“Siamo orgogliosi di dire che sono stati vinti più di 600.000 euro“, ha infatti annunciato Flavio Insinna, dopo che nella puntata di sabato 27 anche Andrea Saccone, forse il campione in assoluto più legato al ricordo di Fabrizio Frizzi, ha contribuito alla causa con la vincita finale di 22.500 euro.