Flavio Briatore torna sulla tv pubblica con ‘The Apprentice‘. In un video postato sul suo profilo social, l’imprenditore ha annunciato ai follower questa sua nuova avventura. Scopriamo insieme quando e dove andrà in onda.

The Apprentice sbarca sulla Rai

Flavio Briatore ha firmato un accordo con la Rai per la messa in onda, dalla prossima primavera, di ‘The Apprentice’. Il programma è un reality show statunitense nel quale vengono giudicate le capacità imprenditoriali di un gruppo di concorrenti e in America aveva visto protagonista Donald Trump. Precedentemente il format targato Fremantle era stato trasmesso da Sky dal 2012 al 2014. In un filmato postato sul proprio profilo instagram, che conta circa 1,3 milioni di follower, Briatore ha spiegato cosa vedremo e come partecipare:

“Ragazzi, dopo 10 anni torna The Apprentice. Ricordate la trasmissione con il celebre “sei fuori”? Io ero il boss e sarò ancora il boss. Per chi ha tra 19 e 35 anni, basterà inviare il proprio curriculum. Andremo in onda in primavera 2024 su Rai2. Chi non manda il curriculum è fuori”.

La messa in onda del programma sarà quindi su Rai 2. Per candidarsi bisogna mandare una email a questo indirizzo: @[email protected].

Come funziona il programma

I partecipanti sono tutti imprenditori che dovranno superare alcune prove manageriale per dimostrare al boss (che sarà interpretato nella versione italiana da Flavio Briatore) di avere tutte le competenze necessarie per lavorare con lui per almeno un anno e con un buon stipendio.

Le donne e gli uomini d’affari, nel corso delle puntate dello show americano, vengono divisi in due squadre e per ognuna viene nominato un team leader che deve supervisionare e coordinare i colleghi. Un membro della squadra perdente, dopo un colloquio con il boss, viene eliminato. Mentre la squadra vincente si concede un attimo di relax. Il meccanismo dovrebbe essere lo stesso anche per il ‘The Apprentice’ di Flavio Briatore.