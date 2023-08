Flashdance ha 40 anni tondi tondi, ma non li dimostra. La pellicola del 1983 diretta da Adrian Lyne che rese Jennifer Beals una star a livello mondiale, è considerata un cult del cinema, uno di quei film capaci di attraversare indenni i tempi e le generazioni.

Ecco perché non stupisce che anche all’ennesimo passaggio in tv, Flashdance riesca ad intrattenere davanti allo schermo un gran numero di spettatori. Il prossimo appuntamento con la pellicola è per la prima serata di Lunedì 7 Agosto su Rete 4: di seguito trovate le curiosità più interessanti sul suo conto.

Flashdance: la trama in breve e il cast principale

Ripercorriamo brevemente la trama di Flashdance prima di vedere le curiosità.

Alex Owens è una giovane e bella operaia che si divide fra l’acciaieria in cui lavora come operaia e la scuola di danza nella quale si allena con passione sognando di diventare una ballerina di professione. Intanto trova il tempo di innamorarsi, ricambiata, del suo capo.

Per quanto riguarda il cast, oltre a Jennifer Beals in stato di grazia, troviamo anche Michael Nouri, Belinda Bauer e Lilia Skala.

La storia vera dietro al film

Anche se pochi ne sono a conoscenza, Flashdance si basa su una storia vera. E’ quella di Maureen Marder, una ragazza che di giorno lavorava come operaia mentre di notte faceva la ballerina in un noto strip club di Toronto, il Gimlets. Nel 1982 la donna, in cambio di un assegno pari a 2300 dollari, acconsentì a cedere i diritti affinché la sua vita, seppur in parte romanzata, venisse raccontata nel film.

Una buona idea per tutti visto che Flashdance si è poi rivelato un successo planetario ed ha incassato, tra botteghino e home video, più di 200 milioni di dollari.

Le curiosità sul film

Anche se tutto sommato Flashdance si regge su una sceneggiatura piuttosto esile e neanche troppo originale, non solo riscosse un successo strepitoso quando uscì nelle sale cinematografiche, ma oggi è considerato un vero e proprio cult del genere. Si tratta, in fondo, di una romantica favola moderna, dove l’amore trionfa e il lieto fine fa bene al cuore. Inoltre, è giusto sottolinearlo, la Beals interpreta la propria parte in modo magistrale. Ecco le principali curiosità su Flashdance: