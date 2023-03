Una delle new entry più affascinanti de Il Commissario Ricciardi 2 è certamente Bianca Palmieri di Roccaspina, interpretata dalla napoletana Fiorenza D’Antonio. La contessa è destinata ad ingarbugliare ancora di più la già complicata vita sentimentale dell’ombroso protagonista della fortunata fiction di Rai Uno. Ecco qualche informazione sul personaggio e sull’attrice che le dà il volto.

La contessa Bianca Palmieri di Roccaspina nella trama de Il Commissarsio Ricciardi 2

La nobildonna Bianca Palmieri di Roccaspina giocherà un ruolo di primo piano nelle vicende de Il Commissario Ricciardi 2. La bella contessa è sposata a Romualdo Palmieri, uomo oberato dai debiti di gioco, ma fra i due la crisi è ormai insanabile. La giovane signora trova in Ricciardi una persona di cui fidarsi e che le fa di nuovo credere nell’amore.

Il commissario non è per nulla insensibile al suo fascino, ma sta ancora insieme alla sensuale e passionale Livia ed è in realtà innamorato della timida e dolce Enrica. Per chi di loro di loro, alla fine, batterà il suo cuore?

Chi è Fiorenza D’Antonio, da Miss Italia alla tv

Fiorenza D’Antonio, classe 1997, modella laureata in Fashion Design, presta il volto alla contessa Bianca Palmieri. Originaria di Napoli, ha mosso i primi passi nello spettacolo partecipando a Miss Italia.

Arrivata seconda ed aggiudicatasi la fascia di Miss Social nel 2018, la ragazza è poi approdata a Domenica In. Prima di ottenere la parte di Bianca nella seconda stagione de Il Commissario Ricciardi, la D’Antonio ha partecipato a varie campagne pubblicitarie e condotto Procida Film Festival (2019), Live Jazz Migr Action e Dal jazz al Barocco. Tuttavia, come lei stessa ha dichiarato, la sua più grande passione fin da bambina è la recitazione e il ruolo ne Il Commissario Ricciardi rappresenta una carta molto importante da giocarsi.

E siamo certi che questa giovane e promettente attrice saprà farlo al meglio.