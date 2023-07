Rosario Fiorello interviene con un video sul suo profilo Instagram per chiarire la questione che riguarda il suo programma mattutino dal titolo Viva Rai2. Il conduttore tende a placare le polemiche sorte in questi giorni e che hanno interessato il suo programma, chiarendo che sulla questione “si sono fatte un po’ di strumentalizzazioni”. Rosario Fiorello, nel video parla anche del destino del format tv che ha riscontrato tantissimo successo di pubblico con la prima edizione, e in merito alla seconda stagione, “se si dovesse fare”, il conduttore chiarisce che nel caso “non si farà in via Asiago”. Ecco di seguito le parole di Rosario Fiorello.

Fiorello sul destino di Viva Rai2: “Non si farà in via Asiago”

Questa mattina Rosario Fiorello, conduttore di Viva Rai2, è intervenuto con un video pubblicato sul suo canale Instagram per parlare della questione che riguarda il destino del suo programma di successo Viva Rai2 e sul fatto che se si dovesse fare non avrà più la consueta location in via Asiago 2 a Roma ma si sta cercando una nuova colorazione. Ecco le parole del conduttore:

“Salve amici buongiorno, sono Fiorello Rosario, sto leggendo un po’ di articoli che ci riguardano e che riguardano il programma Viva Rai 2. Per chi avesse seguito, si parla del fare o non fare il programma a Via Asiago. Addirittura si parla che la Rai è pronta a pagare i condomini di Via Asiago. Credo che ci siano un po’ di strumentalizzazioni introno a questa vicenda. Siccome io devo fare il programma, chi meglio di me può dirvi come stanno le cose”.

Fiorello si scusa con gli abitanti di Via Asiago

“Punto primo: rinnovo le scuse agli abitanti di Via Asiago per il danno e il fastidio arrecato. Veramente non pensavamo che il programma prendesse quella piega lì. Noi pensavamo di fare qualcosa dentro il glass, qualche balletto dentro il gas, poi invece si è sviluppato fuori. Ci è scappato un po’ di mano e per questo vi chiedo scusa”.

Fiorello Viva Rai2: “Se non dovessimo trovare la location, sarà un bel ricordo” – Video

“Il punto numero due, che è quello più importante: Viva Rai2, se si dovesse fare non si farà a Via Asiago. Questo ve lo dico io. Figuriamoci se vado a farlo a Via Asiago. Quindi finitela di dire: Via Asiago, pagheremo, ci saranno le riunioni condominiali. Non si farà, siamo alla ricerca di una nuova location, se riusciremo a trovarla entro novembre il programma si farà, altrimenti Viva Rai2 sarà solo un bellissimo ricordo, noi contiamo di trovarla. Vi ripeto: basta Via Asiago è finita, non ne parlate più. Grazie, arrivederci, vi voglio bene e buona estate”.