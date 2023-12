Rosario Fiorello torna su Rai Uno per un’intervista esclusiva a cura del Tg1. Dopo l’enorme successo ottenuto con il suo programma, Viva Rai 2, in onda tutte le mattine sulla seconda rete della Tv di Stato, Fiorello si racconta a 360 gradi, ripercorrendo gli anni della sua strabiliante carriera, che lo hanno reso il numero uno della tv italiana. Lo speciale prende il nome di “Stasera parlo io”. Vediamo ora quando e dove seguite in tv l’intervista a Rosario Fiorello.

Fiorello, “Stasera parlo io” intervista: quando e dove vederla in tv

Un ritratto inedito e intimo dello showman della televisione italiana. Il direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci intervista Rosario Fiorello “Stasera parlo io”, il 30 dicembre su RaiUno, dopo il Tg1 delle ore 20.00, alle ore 20.35.

Come annuncia il porto in onda sui canali social della Rai, per la prima volta Rosario Fiorello si racconta come non lo abbiamo mai visto. In esclusiva, le telecamere del Tg1 ci condurranno nella casa dello showman più amato della televisione italiana per un viaggio inedito che racconterà i successi ottenuti durante la sua carriera ma anche il futuro televisivo di Fiorello.

Gli argomenti trattati

La sua vita spericolata, il Festival di Sanremo, che vedrà Fiorello ancora una volta protagonista durante la prossima edizione, sia con Viva Rai 2 direttamente da Sanremo ma anche come co-conduttore dell’ultima serata del Festival della canzone italiana di Sanremo 2024. Non mancherà inoltre un racconto inedito ed esclusivo per i telespettatori di Rai uno sulla sua lunga amicizia con il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, Amadeus.

“Stasera parlo io” intervista a Fiorello

Durante questa chiacchierata tra Fiorello e il direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci, non mancheranno argomenti come gli amici e i nemici, ma anche la politica del nostro Paese. L’appuntamento da segnare in calendario è quindi per sabato 30 dicembre 2023 su Rai Uno alle ore 20.35.